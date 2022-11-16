TBMM Başkanvekili Celal Adan, terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu. Başkanvekili Adan, “Burada kana bulanan bebek arabası, PKK/PYD'yi, Türkiye'ye düşmanlık yapan bütün hainleri, ortadan kaldırtacak büyüklüktedir. Türk milleti teröre teslim olmayacak, Türk milleti insanlık var oldukça birliğini koruyacak, devlet büyüyerek, gelişerek devam edecektir. Türkiye dünden daha birlik ve beraberlik içindedir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının gerçekleştiği noktayı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Basın açıklamasında bulunan Başkanvekili Adan, İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle olayda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi. Adan, “Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür, bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir. İstanbulumuzun, Türkiye'mizin gözbebeğinde, Beyoğlu'nda sıçrayan kan; PKK/PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır” dedi.

“Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür, bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir”

İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan, “Kahpece, haince kurulan bir pusuyu lanetlemek için buradayız. PKK/PYD'nin saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza cenabı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Burada patlayan bombanın fünyesi, PKK/PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen, Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye. PKK/PYD'nin suç işleyen örgüt mensupları Avrupa'nın her tarafında çok rahat bir şekilde gezmekte ve Türk milletine karşı düşmanlığını devam ettirmektedir. Buradan sesleniyorum: Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür, bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir. İstanbulumuzun, Türkiyemizin gözbebeğinde, Beyoğlu'nda sıçrayan kan; PKK/PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır. Bu leke asla yüzlerinden silinmeyecektir. TBMM Başkanvekili olarak, yemin etmiş bir milletvekil olarak buradan açıkça ifade ediyorum: Anayasaya bağlılık yemini yapan bütün milletvekilleri PKK/PYD'yi terör örgütü ilan etmek mecburiyetindedir. PKK/PYD'ye terör örgütü demeyenlerin bu cinayeti işleyenlerin suç ortakları olduğunu ifade etmek isterim ve onların TBMM'de bulunmaya hakları yoktur” açıklamasında bulundu.

“Türk milleti insanlık var oldukça birliğini koruyacak, devlet büyüyerek, gelişerek devam edecektir”

Terör örgütlerinin etkisiz hale getirildiğini belirten TBMM Başkanvekili Celal Adan, “İstanbulumuzda işlenen bu cinayet, sadece Türk milletinin vatandaşlarına karşı işlenmemiş, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Suriye'de bir yapılanmaya öncülük yapılmaktadır. Hepimizin ve dünyanın gözü önünde PKK/PYD'ye kongre marifetiyle milyon dolarlar onaylanarak destek verilmektedir. Yakalanan terör örgütlerinin üzerlerinden çıkan silahların hiçbir tanesi kendilerine ait değildir. Bütün silahlar Avrupa ve Amerika menşeli silahlardır. Bir gül bahçesine sokarcasına şehitler veriyoruz. Fakat cenabı Allah'a şükürler olsun ki terör örgütünün Türkiye'de nefesi kesilmiş ancak bu tip kahpeliklerle eylemlerini yapabilmektedirler. Yurt dışında da hepsi saklandıkları mağaralarında yakalanmakta, adalete teslim edilmekte ve etkisiz hale getirilmektedir. Türk milleti büyüktür, teröre asla boyun eğmeyecektir. Burada kana bulanan bebek arabası; PKK/PYD'yi, Türkiye'ye düşmanlık yapan bütün hainleri, ortadan kaldırtacak büyüklüktedir. Türk milleti teröre teslim olmayacak, Türk milleti insanlık var oldukça birliğini koruyacak, devlet büyüyerek, gelişerek devam edecektir. Tekrar lanetliyorum. Türkiye dünden daha birlik ve beraberlik içindedir” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, basın açıklamasının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.