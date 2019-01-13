İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBMMM Başkanı Yıldırım sabah namazı sonrası cemaatle kahvaltı yaptı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik’te bulunan Amine Hatun Camii’nde sabah namazını kıldıktan sonra cemaatle birlikte kahvaltı yaptı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te bulunan Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kıldıktan sonra cemaatle birlikte kahvaltı yaptı.


TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sabah namazını Pendik Amine Hatun Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, çocuklara özel ilgi gösterdi. Yıldırım, daha sonra caminin külliyesinde vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. Binali Yıldırım'a Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin de eşlik etti. Yıldırım cami dışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.