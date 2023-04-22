TCG Anadolu Gemisini ziyaret etmek için vatandaşlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan milli ve yerli gemi olan TCG Anadolu Gemisini gezmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Cankurtaran'dan başlayıp Sarayburnu'nda biten kuyruk havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Sarayburnu'nda ziyarete açılan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Ramazan Bayramının ikinci günü olması münasebetiyle gemiyi ziyaret eden vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan dron ile görüntülendi.

“Gemimizin milli ve yerli olması bizi daha çok gururlandırıyor”

Gemiyi görmek için ziyarete gelen Burhan Delibalta, “Kızımla birlikte bayramı kutluyorum hem de milli gurur kaynağımız olan gemimizi görmeye geldik. Kızıma bu gururu yaşatmak için buradayım. Sıraya girdik, sıramız geldiğinde göreceğiz. Gemimizin milli ve yerli olması bizi daha çok gururlandırıyor. Dış ülkelerin yapmış olduklarını gördüğümüzde, imrenerek bakıyorduk, şimdi kendi gemimiz olduğu için daha gurur duyuyoruz” dedi.

“İHA'yı, SİHA'yı üzerinde göreceğiz, hainlere ders olsun”

Ailesi ile birlikte gemiyi ziyarete gelen Suat Kaşka, “Gemimizi görmek için gururla bekliyoruz. İHA'yı, SİHA'yı üzerinde göreceğiz, hainlere ders olsun. PKK'ya, ABD'ye bunlar büyük bir ders olacak. Bizim roketlerimiz PKK'nın üzerinde olacak” şeklinde konuştu.

Gemi 23 Nisan gününe kadar Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.