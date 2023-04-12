TCG Anadolu Marmara Denizi'nde test sürüşünde

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, Marmara Denizi'nde test sürüşüne başladı. Test sürüşünün ardından geminin Sirkeci'de vatandaşların ziyaretine açılması bekleniyor.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Erdoğan, envantere katılan TCG Anadolu Gemisi'nin Sirkeci'de vatandaşların ziyaretine açılacağını açıkladı. Marmara Denizi'nde test sürüşüne başlanan geminin daha sonra vatandaşların ziyaretine açılmak üzere Sirkeci'ye doğru hareket etmesi bekleniyor.