İhlas Haber Ajansı

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TCG Anadolu'yu 6 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti

Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu 6 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu 6 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti.


Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 17 Mayıs'ta Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam ediyor. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemiyi 6 günde toplam 40 bin 324 kişi ziyaret etti. Bugün ise gemiyi 6 bin 203 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

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