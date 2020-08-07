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TCMB: ''10 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü''

Piyasa gelişmelerine ilişkin Merkez Bankası’ndan açıklama yapıldı.

Piyasa gelişmelerine ilişkin Merkez Bankası'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, ''Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır'' denildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki hareketliliğe ilişkin ilk adımını attı. Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü. Yapılan açıklamada, ‘'Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır'' denildi.

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