TCMB Başkanı Uysal: “Rezervlerde bir miktar toparlanma görüyoruz”

Bir çok kullandığımız enstrümanlar rezervlerde dalgalanmalara yol açıyor. Hazine'nin yaptığı bir takım işlemler, bizim kamu iktisadi teşebbüslere yaptığımız bazı satışlar, swap işlemleri bunlarla birlikte reeskont kredilerine yönelik işlemler rezervlerimizi etkileyen kalemlerden birkaçı” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 2019 yılı 4'üncü çeyreğine ilişkin Enflasyon Raporunu düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla açıkladı. Uysal, Merkez Bankası'nın Karaköy'de bulunan binasında düzenlenen toplantının soru cevap bölümünde önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'nın rezervlerinin sık sık gündeme geldiğini, ana politika olarak rezervleri artırma stratejisinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Başkan Uysal, “Son dönemde rezervlerde bir miktar toparlanma görüyoruz. Bir çok kullandığımız enstrümanlar rezervlerde dalgalanmalara yol açıyor. Hazine'nin yaptığı bir takım işlemler, bizim kamu iktisadi teşebbüslere yaptığımız bazı satışlar, swap işlemleri bunlarla birlikte reeskont kredilerine yönelik işlemler rezervlerimizi etkileyen kalemlerden birkaçı” şeklinde konuştu.

Enflasyondaki gelişme ile büyümedeki beklentinin uyuştuğunu söyleyen Uysal, “Yeni Ekonomik Program'ın hazırlanmasında Merkez Bankasının katkısı yüksek oldu. Dolayısıyla YEP hedeflerinin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Özellikle 2020 büyüme hedefi, enflasyon ve fiyat istikrarı hedeflerimizle çelişmiyor. Bunlar birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Enflasyondaki düşüş, finansal koşullardaki iyileşme önümüzdeki dönemde büyümeyi destekleyecek unsurlar. Şu anda enflasyondaki gelişme ile büyümedeki beklenti uyuşuyor. Ana eğilimdeki iyileşmeyi görüyoruz ve bu hükümetin hedefleriyle çelişmemektedir. Uyum noktasında herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ilımlı toparlanma eğilimi bir miktar ithalat talebini artırsa da aslında toplamda baktığımızda net ihracatın azalarak da olsa katkı vereceğini düşüyoruz. Dolayısıyla uyum noktasında bir sıkıntı görülmüyor” dedi.

Faiz indirimleri kuru neden olumsuz etkilemedi?

Başkan Murat Uysal son 3 PPK toplantısında alınan kararla 1000 baz puanlık faiz indirimlerinin kuru neden olumsuz etkilemediği şeklinde yöneltilen soruya; “Kur üzerindeki baskılar farklı kanallardan azaldı. Özellikle cari dengenin pozitife geçmesi, bununla birlikte küresel para politikalarının destekleyici olması jeopolitik risklerin son dönemde TL'yi destekleyecek şekilde gelişmesi, tüm bunları dikkate aldığımızda, atılan adımların enflasyon gelişimiyle uyumlu olmasıyla faiz indirimlerinin kur üzerinde herhangi bir baskı oluşturmamasını normal görüyoruz” şeklinde cevap verdi.

“Homojen bir kredi büyümesi bekliyoruz”

Başkan Uysal, kredi kullandırmada kamu bankalarının pozitif ayrıştığını belirterek, “Kamu bankalarının fiyatlama mekanizmalarına baktığımızda kredi ve fonlama maliyetlerinde getiri sağladığını görüyoruz. Özel bankalar da bir miktar daha rekabetçi olmaya başladı. Önümüzdeki dönemde homojen bir kredi büyümesi bekliyoruz. Zorunlu karşılıklar için belirlediğimiz bandın içerisine son dönemde yaklaşık 8 özel banka bu bandın içine girdi. Önceliği kamu bankalarının sağladığını biz de gözlemledik” diye konuştu.

Başkan Uysal, son dönemde altın rezervlerindeki artış ile ilgili yöneltilen soruya da ,”Son dönemde altın rezervlerimiz kademeli bir şekilde arttı. Bu sadece bize özgü bir durum değil. Diğer ülke merkez bankaları da altın rezervlerini artıyor. Şuan için altın rezervlerimizin toplam rezervler içerisindeki payına baktığımızda gayet kendimizi rahat hissettiğimizi söyleyebilirim” ifadeleriyle cevap verdi.

Toplantı soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.