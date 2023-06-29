TDKT'nin kuruluş konferansı Ankara'da yapıldı

Türk Devletleri Kadın Birliği Teşkilatı'nın (TDKT) kuruluş konferansı Ankara'da gerçekleştirildi. Konferansa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tataristan ve diğer Türk devletlerinden temsilciler katıldı. Konferansta Türk dünyasının şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı çalındı.

Moderatörlüğünü Yüksek Ziraat Yüksek Mühendisi Sibel Günegi'nin yaptığı konferansa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tataristan'dan çeşitli alanlarda faaliyet gösteren aktif kadınlar katıldı. Organizasyonun genel sekreteri ve Uluslararası Diyalog ve Kalkınma İttifakı başkanı Nushaba Mammadova, etkinlik katılımcılarını selamlayarak TDKT'nin oluşumunu belirleyen faktörler, hedefler ve faaliyetlerin ana yönleri hakkında bilgi verdi. TDKT'nin Türkiye, Azerbaycan ve KKTC temsilcilerine kuruluş konferansının düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi. Etkinlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonu'na bağlı İzleme Merkezi Müdürü Türkolog Profesör Sevinj Aliyeva, Onurlu Gazeteci Matanat Aghamirli, "Artmood Agency" kurucusu Khayala Mutallimova, 25/26/27. dönem Türkiye Cumhuriyeti vekili Arzu Erdem, Türkiye Tekstil Atlası Proje Koordinatörü Ayşe Dizman ve onlarca tanınmış isim katıldı. Farklı ülkeleri temsil eden bilim insanları, STK başkanları, iş adamları, Türk dünyası araştırmacıları ve medya temsilcileri TDKT'nin oluşturulmasının Türk dünyası ve Türk milleti için önemi hakkında konuştu. Türk dünyası kadınları arasında çeşitli alanlarda birlik ve işbirliğinin geliştirilmesini, büyük kültürel ve kültürel değerlerin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan TDKT için, teşkilatın belirlenen yol haritası ile birlikte yüründüğü belirtildi. Türk halkının tarihi mirası, tarihi bağlara, ortak dil, kültür ve geleneklere dayalı, tüm bu yönlerdeki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi önceliklerdir. Ayrıca taraflar arasındaki temasların teşvik edilmesi, karşılıklı hukuki yardımlaşmanın sağlanması ve hukuki ilişkilerin çeşitli alanlarında işbirliği konularının tartışılmasının gerçekleştirilmesi örgütün ana faaliyet programıdır.