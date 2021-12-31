TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den yeni yıl mesajı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Ulus'ta bulunan evinde gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni yıl mesajını paylaştı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yaptığı yeni yıl açıklamasında, “Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarıma ve bütün ulusuma sesleniyorum. Umudumuzu yitirmeyelim. Atan bir kalp varsa umut vardır. Çarpan bir yürek varsa umut vardır. Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye için atan bir kalbiz, milletimiz içinde İnşallah çarpan bir yürek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamasının devamında ülke gündemine dair yeni yıldan beklentilerini kaydeden Sarıgül, “2022 yılı atanamayan öğretmenlerin, kadro bekleyenlerin, 3600 ek gösterge isteyenlerin ve çocuklarımızın mutlu olacağı bir yıl olsun. Kadına şiddet olmasın. Sokak hayvanları mutlaka korunsun. Fırsat eşitliği olsun. Herkesin işi, aşı ve mutlaka bir tane de başını sokabilecekleri evi olsun. Mutlaka mülakatlara son verilsin. Bu duygularla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarıma mutlu sağlıklı huzurlu yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“2022 yılında siyasetin dilini değiştirmeye devam edeceğiz”

2022 yılında da siyasetin dilini değiştirmeye devam edeceklerinin altını çizen Sarıgül, “Bir önemli temennim ve dileğim de 2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim. Eleştirilerimizin mutlaka bir kalitesi olsun. Bugün ülkeyi yönetenlerin yarın muhalefet oldukları zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorsa muhalefet partilerin de aynı şekilde davranmasını arzu ederim. Türkiye Değişim Partisi olarak 2022 yılında siyasetin dilini değiştirmeye devam edeceğiz. Siyasete nezaketi, zarafeti ve kaliteyi getiren parti olacağız. 2022 yılında bizim gibi düşünmeyenlere de saygı göstereceğiz. 2022 yılında 'düşmanınızın insan olduğunu unutmayın' felsefesinde davranacağız. 2022 yılında Türkiye Değişim Partisi olarak incinsen de incitme felsefesine son derece önem vereceğiz” dedi.