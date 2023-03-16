TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kuralım"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin ardından bir öneride bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanım bir kararname çıkartarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kuralım" dedim.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ulus'taki evinde gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı. Türkiye'de yaşanan doğal afetlere önlem alınması amacıyla Doğal Afet ve Deprem Bakanlığı kurulmasını öneren Sarıgül, "Tekrar tekrar bu acıları yaşamayalım. Önceden tedbir alalım. Yanarak, sulara kapılarak ölmeyelim, enkaz altından cenazelerimizi çıkarmayalım. Analar ağlamasın, evlatlar babasız kalmasın. Deprem ve sel felaketi, bize sadece AFAD ve Kızılay ile bu sorunların çözülemeyeceğini göstermiştir. Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar ‘Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nı kuralım' diyoruz. Bu bakanlık kurulsaydı bu tedbirleri çok önceden almış olurduk. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanım bir kararname daha çıkartarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nı kuralım. Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın" dedi.