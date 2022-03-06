TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Ukrayna; Rusya ve ABD'nin kıskacından kurtarılmalıdır"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıgül, çatışmaların derhal durması ve Ukrayna'nın Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin kıskacından kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşgalin durması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Ukrayna'ya yönelik saldırı devam ediyor. Buna sebep olanlar; Putin'dir, Biden'dir. Putin, genişlemeci emelleri olan bir liderdir. Biden, 'ABD, dünyaya tekrar dönüyor' sloganıyla başkan oldu. Ukrayna, NATO için heveslendirilmiş ancak Rusya ile savaşmamak için de NATO'ya alınmamıştır. Ukrayna ve Ukrayna halkı yalnız bırakılmıştır. Amerika'nın ipiyle kuyuya inilmeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biden, soğukkanlı bir vicdansızlık içindedir. Silah tacirleri yeni bir soğuk savaş istiyor. Rusya tehdidini körüklüyorlar. NATO, Amerika'nın zorlamasıyla genişliyor. NATO genişledikçe yeni riskler ortaya çıkıyor. Yeni risk ve tehditler de silah satışını arttırıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünya barışı için bir tehdit olduğunu savunan Sarıgül, "Biz, Amerikan'cı, NATO'cu, Avrasya'cı, şucu, bucu değiliz. Türkiye Değişim Partisi, vicdanın ve halkın sesidir. Silah tüccarlarının değil, halkların yanındadır. Çatışmalar durdurulmalı, Ukrayna, Rusya ve ABD'nin kıskacından kurtarılmalıdır. NATO genişlemekten vazgeçmelidir. Rusya, Ukrayna'nın egemenliğine siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. Buradan, dünyanın ortak vicdanına sesleniyorum: Çatışmaların durması için Ukrayna halkının yanında olmalıyız. Uluslararası kurumları ve ülke yönetimlerini harekete geçmeye zorlamalıyız. Bu işgali durdurmalıyız. Aksi takdirde dünya; gücü, gücü yetene dünyası haline gelecektir. Ben inanıyorum ki; vicdan zorbalığı yenecektir" diye konuştu.