TDP Genel Başkanı Sarıgül'den konsoloslukların kapatılmasına tepki “Teröre prim vermekten başka bir şey değildir”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'daki konsolosluklarını kapatan ülkelere tepki göstererek, “Konsoloslukları kapatıyorum demek, teröre prim vermekten başka hiçbir şey değildir. Bu kararı gözden geçirmelerini bekliyorum” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'daki konsolosluklarını kapatan Fransa, Hollanda ve Almanya'ya tepki gösterdi. Beyoğlu'nda bulunan Fransa Konsolosluğu önüne gelen Sarıgül, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sarıgül, konsoloslukların kapatılması kararını eleştirerek, bunu yapan ülkelerin teröre pirim verdiklerini ifade etti. Bu şekilde ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin zarar göreceğini belirten Sarıgül, konsolosluklarını kapatan ülkeleri kararı gözden geçirmeye davet etti.

Konsoloslukların kapatılması kararını son derece yanlış bulduğunu söyleyen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bizim büyükelçiliklerimiz başkonsolosluklarımız her zaman devletimizin güvencesi altındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin misafiri olan yabancılara karşı, başkonsolosluklarda çalışanlara, büyükelçiliklerde çalışanlara devletimiz ve güvenlik güçlerimiz her zaman şefkat elini uzatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bulunan başkonsolosluklarda, büyükelçiliklerde çalışanlar bizim misafirlerimizdir. Bizim örfümüzde, töremizde, geleneklerimizde misafirlerimize karşı her zaman hoşgörülü olmak ve saygılı davranmak vardır. Bugün geldiğimiz noktada ‘büyükelçilikleri kapatıyorum' demek, ‘başkonsoloslukları kapatıyorum' demek gerçekten teröre prim vermekten başka hiçbir şey değildir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkiler, sosyal ilişkiler, kültürel ilişkiler, son derece önemlidir. Fransa sokaklarında hiç arzu etmediğimiz çok büyük olaylar oluyor. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hiçbir zaman Fransa'daki başkonsolosluklarımızı, büyükelçiliklerimizi kapatmıyoruz. Tabii ki biz Fransa'da olayların olmasını arzu eden bir ülke değiliz. Ama her zaman için ülkeler birbirlerine karşı saygılı olmalıdır. Bugün birçok ticari ilişkilerimiz bulunduğu Almanya, Fransa ve Hollanda'nın İstanbul'daki başkonsoloslukların ‘görev çalışmalarına ara veriyoruz' demesi hoş olmamıştır, şık olmamıştır. Güvenlik güçlerimize, istihbarat birimlerine sonuna kadar inanmak lazım. Onlar eminim ki, Türk vatandaşın güvenliğini ne kadar koruyorlarsa, Fransız, Alman, Hollandalı ya da bir başka yabancı vatandaşımızın büyükelçiliklerde ve konsoloslukta çalışanların güvenliğini de güvenlik kuvvetlerimiz, istihbarat birimlerimiz en iyi şekilde koruyacaktır. Bu karar biraz acele alınmış bir karardır. Ben bütün emniyet güçlerimize, istihbarat birimlerimize başarılar diliyorum. Bugüne kadar bizim emniyet birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz birçok olayı soğukkanlılıkla önlemiştir. Ama Fransa hükümetinin, Almanya hükümetinin ve Hollanda'nın büyükelçiliklerle ilgili almış oldukları kararı bir kez daha gözden geçirmelerini bekliyorum. Terörün devleti olmaz, terör bir insanlık suçudur. Terör her ülkenin başına gelebilir. Ama ülkeleri yönetenler sağduyulu davranarak birbirlerine mutlaka yardımcı olmalıdır. Bu tutum bizleri biraz üzmüştür. Bu uygulamaya son verilmesini istiyoruz. Özellikle gerçekten Hollanda'yla, Fransa'yla, Almanya'yla büyük ticari ilişkilerimiz var, fuar münasebetiyle Almanya'ya gitmek isteyen binlerce iş adamımız şu anda mağdur vaziyettedir. Bir an önce, pazartesi itibariyle tekrar başkonsolosluklarının görevinin başına geçmesini ve normalleşmesini bekliyorum. Güvenlik güçlerimize, istihbarat birimlerine başarılar diliyorum. Güvenlik biriminde görev yapan, istihbarat biriminde görev yapan evlatların gözlerinden öpüyorum” dedi.