İhlas Haber Ajansı

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TDP İstanbul İl Başkanlığına Avukat Aziz Bingöl getirildi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İstanbul İl Başkanlığına Avukat Aziz Bingöl atandı.

Görevi devralan Bingöl, ‘' Bu görevi ülkemiz ve milletimiz için kullanacağım ve sıkmadığımız el, çalmadığımız kapı, kucaklaşmadığımız kimse kalmayacak'' dedi.


TDP İstanbul İl Başkanlığı görevine Avukat Aziz Bingöl getirildi. TDP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, TDP İstanbul İl Başkanlığında Bingöl'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevi kendisine takdim etti.


Tebriklerin ardından basın açıklamasında bulunan TDP İstanbul İl Başkanı Aziz Bingöl, ‘'Bugün itibariyle MYK üyelerimiz ve genel başkanımız tarafından şahsıma tevdi edilen İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenmekten onur duyuyorum. Bu görevi ülkemiz ve milletimiz için kullanacağım ve sıkmadığımız el, çalmadığımız kapı, kucaklaşmadığımız kimse kalmayacak. Hayırlı olmasını temenni ederim. Bizler herkesin istediği dönüşüm için değişim istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, çağdaş demokrasinin olduğu bir ülkede yaşayacağımıza inancımız tam'' şeklinde konuştu.

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