TEAL gemisi, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliği ile müze oluyor

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında imzalanan protokol ile denizcilik tarihinin önemli bir parçası olan Girne Üniversitesi'ne ait 66 yaşındaki TEAL Gemisi, Denizcilik Tarihi Müzesi oluyor.

Son 27 yılını Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi'nde eğitim ve araştırma gemisi olarak onlarca kaptan yetiştirerek geçiren 66 yaşındaki TEAL Gemisi, Yakın Doğu Oluşumu'nun kuruculuğunu yaptığı Denizcilik Tarihi Müzesi oluyor. TEAL, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak resim, fotoğraf, denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yapacak.

TEAL'in Denizcilik Tarihi Müzesi olması için Yakın Doğu Oluşumu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ın imzaladığı protokolle TEAL'in müzeye dönüştürülme süreci başladı.

Denizcilik tarihinin bir parçası

Birleşik Krallık Donanması'nda mayın tarama gemisi olarak kullanılmak üzere 1955'te Liverpool tersanelerinde üretilen TEAL, İngiliz Donanması'nda uzun yıllar kullandıktan sonra Avustralya Donanması'na devredildi. Askeri gemi olarak burada da hizmet veren TEAL, emekli edildikten sonra da Tanzanya ve Karayipler'de yolcu taşımacılığı, balıkçılık ve su sporları turizmi gibi farklı alanlarda kullanılmaya devam etti. 1994'te ise Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde Eğitim ve Araştırma Gemisi olarak kullanılmak üzere KKTC'ye getirildi. Hali hazırda Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde eğitim ve araştırma gemisi olarak kullanılan TEAL, müze olarak hizmet vermeye devam edecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “TEAL, Yakın Doğu Oluşumu'nun kuruculuğunu yaptığı müzelerin incisi olacak.”

Protokol töreninde TEAL'in denizcilik tarihindeki yerine değinen İrfan Suat Günsel, “TEAL, 1955'te Birleşik Kraliyet Donanması'nda doğdu. Buradan emekli olduktan sonra Avustralya'da, Tanzanya'da, Karayipler'de balıkçılık yaptı, su sporları turizmi için kullanıldı. Dünya denizlerinde birçok alanda denizcilik tarihinin derin izlerini taşıyan TEAL, adamıza 1994'te geldi. O günden bu güne Denizcilik Fakültemizde çok önemli hizmetleri oldu. TEAL, dünya sularında kaptanlık yaparak süvari unvanı almış, tüm denizlerde, okyanuslarda dolaşan birçok nitelikli kaptan yetiştirdi. Bundan sonra da KKTC'nin kültürüne ve turizmine Denizcilik Tarihi Müzesi olarak hizmet vermeye devam edecek” ifadesini kullandı.

Denizcilik Tarihi Müzesi'ne dönüşecek olan TEAL'i, “Yakın Doğu Oluşumu'nun kuruculuğunu yaptığı müzelerin incisi” olarak tanımlayan Günsel, kendisinin de denizcilik tarihinin çok önemli bir parçası olan TEAL'in, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak ülke ve dünya denizcilik tarihine ışık tutan 5 binin üzerindeki esere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Günsel konuşmasını, “TEAL, Yakın Doğu Oluşumu'nun turizme, kültüre, köklerimize ve geleneklerimize gösterdiği bağlılığın ve hassasiyetin bir nişanesi olarak müze şeklinde hizmet vermeye devam edecek. KKTC'ye hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle sonlandırdı.

Resmiye Eroğlu Canaltay: “TEAL, müze olarak üstleneceği yeni misyonuyla denizcilik tarihini KKTC'de yaşatmaya devam edecek.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise konuşmasına, “İmzaladığımız protokol ile KKTC'ye müzecilik alanında büyük değer katacak bir projeye imza atılacak” sözleriyle başladı. Bakan Resmiye Eroğlu Canaltay, “Yakın Doğu Oluşumu müzecilik alanında imza attığı girişimlerle KKTC'ne büyük katkılar sunuyor. Müzecilik ve kültür ortamı, kültürel değerlerimize sahip çıkılmasını sağladığı gibi ülkenin tanıtımında ve turist sayısını çeşitlendirerek artırma konusunda çok önemli bir unsur” ifadesini kullandı.

TEAL'in İngiliz Donanması'ndan bugüne kadar gelen etkileyici bir tarihe sahip olduğunu hatırlatan Resmiye Eroğlu Canaltay, “İnsan TEAL'e bakarken kim bilir neler yaşadı, nelere tanık oldu diye düşünmekten alıkoyamıyor kendini” ifadesini kullandı. “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak yeni bir Denizcilik Müzesi kazandırılarak ülke turizmine ve kültürüne büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz” diyen Eroğlu Canaltay, "TEAL, müze olarak üstleneceği yeni misyonuyla denizcilik tarihini yaşatmaya devam edecek. KKTC'ye de insanlık tarihine de önemli bir değer katacağını düşünüyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesini yaptı.