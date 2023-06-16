Team Türkiye, Avrupa Oyunları'nda 193 sporcu ile yarışacak

Polonya'nın Krakow kenti ve Malopolska bölgelerinde 21 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları'nda, 20 spor dalında, 193 milli sporcu yarışacak.

Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları'na sayılı günler kala, Türkiye'yi oyunlarda temsil edecek Team Türkiye kafilesi belli oldu. Atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, eskrim, judo, kano, karate, kayakla atlama, kick boks, masa tenisi, modern pentatlon, muaythai, okçuluk, 7'li ragbi, artistik yüzme, tekvando ve triatlon dallarında 103 kadın, 90 erkek olmak üzere toplam 193 kişilik Team Türkiye kafilesi, oyunlarda milli formayı giyecek.

Hedef Paris 2024'e direkt kota

Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları, kıtanın en büyük çok sporlu organizasyonu olmasının yanı sıra, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotalarına etkisi dolayısıyla da büyük önem taşıyacak. Oyunlar programı kapsamında 18 disiplinde Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kota sürecine etki edecek yarışmalar ve 12 spor dalında Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Atıcılık, boks, kano, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, 7'li ragbi ve artistik yüzmede milli sporcular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için direkt kota kazanmayı hedefleyecek.

Badminton, bisiklet BMX ve dağ, eskrim takım yarışmaları, judo, tekvando ve triatlon dallarında sporcular Paris 2024 kota puanları kazanmak için mücadele edecek.

Artistik yüzme, atletizm takımlar, badminton, kano durgunsu ve akarsu slalom, bisiklet BMX ve dağ, atlama (su sporları), judo karma takım ve modern pentatlon yarışmaları aynı zamanda Avrupa Şampiyonası statüsünde olacaklar.

Krakow ve Malopolska 2023 Avrupa Oyunları

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat'ın Koordinasyon Komisyonu Başkanı olduğu 2023 Avrupa Oyunları kapsamında 26 spor dalında ve 29 disiplinde, 48 Avrupa ülkesinden yaklaşık 7 bin 300 sporcunun katılımıyla, 253 madalya yarışması düzenlenecek. Karate, kick boks, muaythai, padel, plaj hentbolu, plaj futbolu, teqball ve kayakla atlama olmak üzere diğer 8 spor dalı da oyunlar yarışma programında yer alacak. Oyunların 21 Haziran'daki Açılış ve 2 Temmuz'daki Kapanış Törenlerine Henryk Municipal Stadium ev sahipliği yapacak.

Avrupa Oyunları'nda Türkiye

Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda Türkiye toplam madalya sıralamasında 15 madalya ile 14. sırada yer alırken, 2 altın madalya ile altın madalya sıralamasında 24. oldu. 12 - 28 Haziran 2015 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 1. Avrupa Oyunları'nda ise ay-yıldızlılar toplam madalya sıralamasında 29 madalya ile 11. olurken, 6 altın madalya ile altın madalya sıralamasında 14. sırada yer almıştı.