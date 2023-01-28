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TED Spor Kulübü'nde Başkan Mehmet Tınaz güven tazeledi

Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti.

Mevcut Başkan Mehmet Tınaz güven tazeledi.


Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Divan Heyeti Seçimi ve saygı duruşu ile toplantı başladı. Mali değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, Başkan Mehmet Tınaz'ın yıl içerisinde gerçekleşen faaliyetlerin yer aldığı sunumu ile devam etti. Ardından 2022 yılı içinde yapılan tüm etkinlikler ve sporcuların başarılarını kapsayan kısa film izlendi.


Genel Kurul neticesinde Prof. Dr. Mehmet Tınaz'ın listesi, üyelerin tamamının oylarını alarak yeni dönemde yeniden Başkanlık görevine seçildi. Bu sonuçla Mehmet Tınaz'ın 24. başkanlık dönemi başladı.


2023 Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Yönetim listesi ise şöyle:



Başkan


Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz



Yönetim Kurulu



Asil Üyeler


Haydar Bekir Emre


Hasan Kara


Nilgün Kratzer


Işık Bekir Tok


Nureddin Cakcak


Kadriye Özcanoğlu


Hakan Ulusaloğlu



Yedek Üyeler


Yaman Esin


Medeni Karpat


Sabih Özgül


Didem Şahin


Nurcan Bora



Denetleme Kurulu



Asil Üyeler


Av. H. Selçuk Soybay


Av. Hasan Ünlü


Nebil Göğüş



Yedek Üyeler


Av. Fadime Kama


Av. Ata Dinçer


Çelebi Akçura



Onur Kurulu



Asil Üyeler


Prof. Dr. Saman Belgerden


Filiz Önder


Şakir Yılmaztürk


Nejat Müldür


Av. İlker Ulaş



Yedek Üyeler


Fikret Kıldı


Tuncer Kobaner

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