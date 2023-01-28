TED Spor Kulübü'nde Başkan Mehmet Tınaz güven tazeledi

Mevcut Başkan Mehmet Tınaz güven tazeledi.

Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Divan Heyeti Seçimi ve saygı duruşu ile toplantı başladı. Mali değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, Başkan Mehmet Tınaz'ın yıl içerisinde gerçekleşen faaliyetlerin yer aldığı sunumu ile devam etti. Ardından 2022 yılı içinde yapılan tüm etkinlikler ve sporcuların başarılarını kapsayan kısa film izlendi.

Genel Kurul neticesinde Prof. Dr. Mehmet Tınaz'ın listesi, üyelerin tamamının oylarını alarak yeni dönemde yeniden Başkanlık görevine seçildi. Bu sonuçla Mehmet Tınaz'ın 24. başkanlık dönemi başladı.

2023 Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Yönetim listesi ise şöyle:

Başkan

Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz

Yönetim Kurulu

Asil Üyeler

Haydar Bekir Emre

Hasan Kara

Nilgün Kratzer

Işık Bekir Tok

Nureddin Cakcak

Kadriye Özcanoğlu

Hakan Ulusaloğlu

Yedek Üyeler

Yaman Esin

Medeni Karpat

Sabih Özgül

Didem Şahin

Nurcan Bora

Denetleme Kurulu

Asil Üyeler

Av. H. Selçuk Soybay

Av. Hasan Ünlü

Nebil Göğüş

Yedek Üyeler

Av. Fadime Kama

Av. Ata Dinçer

Çelebi Akçura

Onur Kurulu

Asil Üyeler

Prof. Dr. Saman Belgerden

Filiz Önder

Şakir Yılmaztürk

Nejat Müldür

Av. İlker Ulaş

Yedek Üyeler

Fikret Kıldı

Tuncer Kobaner