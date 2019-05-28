Tedavi edilebilir bir hastalık ”Multipl Skleroz (MS

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Pınar Gelener Arsal, MS'in santral sinir sistemi (beyin ve omurilik) beyaz ve gri cevherini çoklu lokalizasyonlarda etkileyen bulgularla karakterize, olasılıkla bağışıklık sistemi üzerinde etkileri olan kronik bir hastalık olduğunu, genellikle 20-40 yaşları arasında başlasa da hastalığın farklı yaş gruplarında da görülebildiğini söyledi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Pınar Gelener Arsal, MS'in çoğunlukla alevlenme ve düzelmelerle seyrettiğini ve adım adım ilerlediğini kaydetti. Arsal hastalığın tek gözde ağrısız bulanıklık şeklinde başlayıp birkaç gün içerisinde ilerleyebilen görme kaybı, çift görme, baş dönmesi, bulantı, kusma, denge bozukluğu, kollarda veya bacaklarda uyuşma ve güç kaybı, idrar sorunları, cinsel sorunlar gibi yakınmalardan biri ya da birkaçı ile başlayabileceğini söyledi.

“MS birçok hastalığı taklit edebilir"

Beyin ve omuriliğin manyetik rezonans görüntülemesinin (MRG) tanıda altın standart değerini koruduğunu vurgulayan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Pınar Gelener Arsal aynı zamanda beyin omurilik sıvısı incelemeleri ve uyarılmış kortikal potansiyellerin tanıda oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Arsal, MS birçok hastalığı taklit edebildiği ve her bir hastalık için tedavi farklı olacağı için diğer hastalıkların, başlangıç döneminde ayrılması gerektiğini vurguladı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Pınar Gelener Arsal söz konusu hastalığın nedeni, oluş mekanizmaları, tanısı ve tedavisi konusunda her geçen gün daha yeni bilimsel veriler yayınlandığını ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade ederek “ MS'in ilerlemesini önlemek için 1995'den bu yana uygulanan enjeksiyon tedavileri ve son yıllarda kullanıma giren tablet formunda tedaviler mevcuttur. MS tedavisinde geliştirilen ve onaylı tüm ilaçları dünyayla eş zamanlı kullanma şansına sahibiz. Tablonun kontrol altına alınamadığı durumlarda aylık uygulanan tedaviler ve ikinci basamak ağızdan kullanılan ilaçlar bulunmaktadır” dedi.

“MS, bulaşıcı ve genetik bir hastalık değildir"

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Pınar Gelener Arsal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tıbbi yöntemlerin yanında fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavinin ayrılmaz parçasıdır. MS bulaşıcı bir hastalık değildir. Ailevi örnekler olmakla birlikte genetik geçişli bir hastalık değildir. MS hastaların iş hayatlarına kariyerlerine devam etmelerini, sosyal hayatlarını, spor yapmalarını , çocuk sahibi olmalarını engelleyen bir hastalık değildir. Multipl Skleroz öldürücü bir hastalık değildir. Yaşamı değil yaşam kalitesini tehdit edebilen ancak tedavi edilebilir bir hastalıktır. Multipl Skleroz asla çaresiz ve umutsuz bir hastalık değildir” dedi.