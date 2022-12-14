Tedbir kararı konan filmin yapımcısı konuştu

23 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmine mahkeme tarafından tedbir kararı konuldu. Yapımcı Uslu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İddia edildiği gibi hiçbir yasa dışı olay yok” dedi.

5 Eylül 2012'de vefat eden Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmine dair tartışmalar sürüyor. Mahkemelik olan filme dün akşam tedbir kararı konuldu. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Hilal Özdemir'in yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında açıklamalar yaptı.

Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' film 23 Aralık'ta vizyona girecekti ancak filme dün tedbir konuldu. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, 'kişilik haklarını ihlal ettiği' iddiasıyla filmin mahkemeye taşınmasına ve sanatçının ailesinin iddialarına ve filmde tedbir konulması kararına; katıldığı Neler Oluyor Hayat'ta programında cevap verdi. Hakan Ural ve Hilal Özdemir'in sorularını yanıtlayan Uslu, "Maalesef talihsiz olaylar yaşıyoruz. İçim kan ağlıyor ama bu ülkeye bu filmi kazandırdığım için gurur duyuyorum, pişman değilim. Bu 5 yıllık bir proje ve tam 17 bin kişi emek verdi buna. Bu filmde sadece Neşet Ertaş değil, Neşat Ertaş'ı anlatırken abdallık kültürünü de anlatıyorum. Onların hayata yaşadıkları acıları, dışlanmalarını. Bu filmde iddia edildiği gibi hiçbir yasa dışı olay yok. Engellenebilecek bir konu yok. Aile ile biz her konuda anlaştık, benden son bir talepleri oldu. Prof. Dr. Erol Parlak'ın bu projeden uzaklaştırılmasıydı o talep. Ben de “Neşet Ertaş'a yakışır bir film çekmek istiyorsak bunu Erol Parlak ile yapmalıyız” dedim. Bu talebi reddettim, çünkü yola Erol Hoca ile çıkmıştım, mesleğime ihanet edip birini yolda bırakamazdım. Öyle yapsaydım, sadece onların istediği gibi bir film çıkardı. Biz Büyük Usta Neşet Ertaş'ı asla incitecek bir şey yapmadık. Ona yakışan bir film yaptık" dedi.

"Üst mahkemeye bunun itirazını hemen yapacağız"

"Ben zaten bu kitabın haklarını almıştım, aileyle görüşme nedenim de gönülleri almak istememdi" diye devam eden Uslu, "Ben hak hukuk tanımaz bir zorba gibi gösteriliyorum. Alınan mahkeme kararı ile filme tedbir konuldu. Yani filmimiz bugün itibariyle sansüre uğradı. İçimi acıtan şu, benim yaptım filmlere 22 milyon kişi gitti, 22 milyonun kalbine dokundum. Keşke filmimiz izlenseydi keşke bilirkişiler, teknik kurullar tarafından izlense ondan sonra bu karar verilseydi. Filmimiz izlenmedi, delillerimiz yok sayıldı. Yargı v hukuka saygımız sonsuz, adaletimiz karşısında boynumuz kıldan ince ama bir üst mahkemeye bunun itirazını hemen yapacağız. Zaten elimizde bu filmin incelenmeden, bilirkişilere gösterilmeden tedbir kararı verilmeyeceğine dair bir üst mahkeme kararı var. Ve bunun sansür olabileceğine dair elimizde üst mahkeme kararı var" ifadelerini kullandı.