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TEDEV Çocuk'tan eğitici bir serî: Mutlu Ördek Papi

Sekiz kitaptan oluşan resimli değerler serîsi ‘Mutlu Ördek Papi’ Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV) Çocuk Yayınları’ndan çıktı.

Sekiz kitaptan oluşan resimli değerler serîsi ‘Mutlu Ördek Papi' Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV) Çocuk Yayınları'ndan çıktı.


Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV) Çocuk Yayınları, çocuklarımızı millî değerlerimizle buluşturuyor. Çocuklarımız yardımlaşmayı, fedakârlığı, mutlu olmayı, hoşgörüyü, sabretmeyi ve bunun gibi birçok değeri Mutlu Ördek Papi'den öğrenecek. Serînin eğitici kısmında çocuklarımız sayıları, kavramları, renkleri, şekilleri ve kuralları da öğrenecek. Papi'nin değerler eğitiminde Aliş ve Zeliş'le yaşadığı bu eğlenceli serüven, çocuk okurlarını bekliyor.

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