Tefecilikten yakalanan suç örgütü üyesi 8 kişi tutuklandı

İstanbul'da 'galericilik' adı altında tefecilik yapıp vatandaşları yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan suç örgütü üyesi 8 kişi tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarkan U. liderliğindeki suç örgütünün 'galericilik' adı altında tefecilik yaparak, alacak-verecek meselesi üzerinden haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 26 Nisan tarihinde operasyon düzenlenmiş, baskınlarda çete elebaşı da dahil 16 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, bu sabah Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden suç örgütü elebaşı Tarkan U. ile birlikte Gürkan U., Okan U., Musa A., Mikail K., Yunus A., Kenan A. ve Abdullah B. “silahlı suç örgütü kurmak-yönetmek ve üye olmak”, “nitelikli yağma”, “uyuşturucu imal ve ticareti”, “silah ticareti” ve “tefecilik” gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı soruşturma kapsamında yakalanan Cahit B., Serhat B., Sinan K., Fahrettin Y., Hüseyin S., İsmail S., Berhan A. ve Gülnara B. ise ‘adli kontrol' hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çetenin 6 üyesinin başka bir soruşturma nedeniyle tutuklu bulunduğu belirtildi.

3 gün önce düzenlenen operasyonda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 290 adet fişek, 48 adet dolu kartuş, çok sayıda çek ve senet ile sahte olduğu değerlendirilen euro ve Türk lirası ele geçirilmişti.