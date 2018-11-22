“Teftişör” TSKM'de sahnelendi

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Maltepe Belediyesi'nin kasım ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan oyun, kapalı gişe oynadı. Ukrayna asıllı Rus yazar Nikolay Gogol'ün, 1836'da sahnelenen ünlü komedi eseri “Müfettiş”ten uyarlanan ve yönetmenliğini Oğuz Utku Güneş'in yaptığı oyunda, zaman çizelgesinde askıda kalan bir zamanda, otoriter ve baskıcı ütopya ülkenin başındaki kişilerin, kente gelen kimliği gizli bir teftişöre, her şeyin yolunda gittiğine inandırmak için verdikleri çaba anlatıldı. Bol kahkahalı ve düşündürücü oyun, oyuncularının başarılı sahne performanslarıyla tiyatroseverlerin alkışlarını topladı.