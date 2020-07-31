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Tehditle cep telefonunu gasp eden şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı

Haramidere metrobüs durağından inen bir kadının cep telefonunu kesici aletle tehdit edip gasp eden şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandı.


Olay, bugün sabah 11.30 sıralarında Beyliküzü Haramidere metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, bayramlaşmak için ailesinin yanına giden bir kadın, metrobüsten inip üst geçitten geçtiği esnada gaspçının hedefi oldu. Gaspçı üst geçitte kesici alet ile kadının önünü kesip tehdit ederek telefonunu aldı. Kadının bağırışları üzerine olayı fark eden vatandaşlar, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ile şüpheliyi karakola götürdü.

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