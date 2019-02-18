Tek ayakkabıyla altın madalya kazandı

Fenerbahçe Genç Kadın Atletizm Takımı 3 Şubat 2019 tarihinde Portekiz'in Albufeira şehrinde yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'nda birinci olurken, Fenerbahçeli atlet Emine Akbingöl, ferdi kategoride de altın madalya kazandı. Genç sporcu bu başarısını ise 3 bin 500 metreyi ayakkabısının biri ayağında, biri elinde koşarak kazandı. 4 bin 270 metrelik parkurun 500 metresinde bağcıklarına çip takılı ayakkabının ayağından çıkması üzerine, çipli ayakkabıyı elinde taşıyan Emine, parkurun geri kalan bölümünü böyle koştu. Kurallar gereği kamera görüntüleri olsa dahi çipin takılı olduğu ayakkabının finişi geçmesi gerekiyor. O anlarda neler hissettiğini açıklayan Emine Akbingöl, “Ayakkabım ayağımdan çıktığında ilk etapta kendimi çok kötü hissettim. Tekrar giymek ve ayakkabısız devam etmek arasında kaldım. Ayakkabıyı tekrar giyersem, zaman kaybedecektim ve rakiplerimin arkasında kalacaktım. Ben de ayakkabıyı orada bırakıp tek ayakkabıyla koşmaya devam ettim. O esnada yarışmanın Portekizli baş hakemi ayakkabıyı bana verdi. Çipli ayakkabıyla yarışı bitirmek zorunda olduğum için 4 bin 270 metrelik parkurun 3 bin 500 metresini bir elimde ayakkabı, bir ayağım ayakkabısız koştum. Yarışma parkuru 1 küçük tur ve 2 büyük tur şeklinde koşuldu. Ayakkabım küçük tur koşulurken çıktı. Bu şekilde koşmak gerçekten zordu. Bir yandan ayakkabısız ayağım doğal olarak koşarken acıyor, diğer yandan elimde tuttuğum ayakkabıyı düşürmemeye çalışıyorum. Kolay olmadı, ama başardım. 15.07'lik derecemle altın madalya kazandım" ifadelerini kullandı.