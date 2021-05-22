“Tek isteği anne olmaktı”

41 yaşındaki Hatice Akay'ın tek hayali anne olmaktı. 5 yıllık evliliği boyunca 3 kez hamile kaldı fakat her hamileliği düşükle sonuçlandı. Kaybettiği bebekleri, ilerleyen yaşı ve koronavirüs pandemi süreci onun annelik mücadelesine engel olamadı. Tokat'ta yaşayan Hatice Akay, Ankara'ya gelerek Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir ile tanıştı. Doktorundan aldığı güvenle hayaline sımsıkı tutundu. Prof. Dr. Berfu Demir'in anlattıklarına göre kişiye özel bir tedavi programı oluşturuldu ve elde edilen embriyolara genetik tarama yapıldı. Tespit edilen sağlıklı embriyonun transferi sonrası Hatice Akay, yıllarca beklediği güzel haberi aldı. Geçtiğimiz ay kızını Dünya'ya getiren mutlu anne “5 yıl birçok insana göre kısa süre gibi gelebilir ama benim için bir asırdı. Uykusuz geçirdiğim özlem dolu gecelerin ardından hayalime kavuştum. Mücadelemin karşılığını aldım” dedi.

“5 yıl asır gibiydi“

Çok uzun ve meşakkatli bir süreçten sonra kızına kavuşan anne Hatice Akay, 5 yıllık evliliği boyunca 3 kez düşük yaptı. Son olarak tüp bebek yaptırmaya karar verdiğinde Covit-19 virüsü ortaya çıktı. Tüm Dünya durdu, bütün işler ertelendi ancak onu kararından hiçbir şey vazgeçirmedi. Yaşı ilerliyor ve biyolojik olarak da zamanı giderek daralıyordu. Yaptığı araştırmalar sonucu Bahçeci Ankara Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir'e ulaştı. Tokat'ta yaşayan Hatice Akay, Ankara'ya gelmek için her şeyi göze aldı. Yapılan kapsamlı değerlendirme ve uygun tedavi planıyla geçtiğimiz ay kızına kavuşan anne Hatice Akay; “5 yıl birçok insana göre az bir süre gelebilir ama benim için bir asırdı. 3 tane bebeğimizi kaybettik. Biz de tüp bebek yaptırmaya karar verdik, bunun için Ankara'ya Prof. Dr. Berfu Demir'e geldik. Covid sürecinin en yoğun yaşandığı günler olduğu için çevremizdekiler bize beklememiz gerektiği şeklinde uyarılarda bulunuyordu. Fakat benim yaşım geçiyordu. Merkezde Covide karşı alınan güvenlik önlemleri sayesinde tedavimiz boyunca hiç sorun yaşamadık, içimiz hep rahattı. İlk yapılan transferde olumlu sonucu aldık, yavrum şimdi 1 aylık ve kucağımda. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Yaşadıklarımı sadece Allah bilir. Uykusuz geçirdiğim geceleri hiç saymadım” dedi.

“Tek embriyo transfer edildi”

Çiftin tedavisini başarıyla yürüten Prof. Dr. Berfu Demir, Hatice Akay'ın tedavi sürecini şöyle anlattı: “Hatice Hanım'ın bize gelmeden önce 3 tane düşüğü olmuş. Önce işimize genetik ayrıştırma yaparak başladık. 2 tane genetiği normal sağlıklı embriyo bulduk. Yapılan test ve muayene sonuçlarında rahimde perde olduğunu tespit ettik, bu sorun düşük riskine sebep olabilecek önemli bir faktör olduğundan transfer öncesi rahim içinde perde için histeroskopi operasyonu yaptık. Operasyon sonrası normal genetik yapıda olduğunu bildiğimiz embriyoyu transfer ettik ve sağlıklı bir gebelik elde ettik. Genetik ayıklama yaptığımız tüp bebek tedavilerinde tek embriyo transferi yapmayı tercih ediyoruz. Annemiz, hamilelik boyunca da sorunsuz bir süreç geçirdi ve kızını kucağına aldı”.

Hangi çiftlere genetik tarama testi yapılmalı?

Ailelere sağlıklı çocuklar kazandırmak hem bireysel hem de toplumsal anlamda oldukça önemli. Günümüzde geç yaşta doğum yapmayı tercih eden anne adayları için ise bu testler daha da büyük önem taşıyor. Bununla birlikte akraba evliliği sonrasında meydana gelmiş doğum kayıplarında, çiftlerin daha detaylı incelenmesi ve mevcut verilerle hastalığın klinik tanısının doğru belirlenmesi gerek” diyen Prof. Dr. Berfu Demir; “Bu durumdaki çiftlerden ve ailelerinden yapılacak uygun genetik tarama programı ile hem taşıyor olabilecekleri ve doğacak çocuklarına aktarılabilecek muhtemel genetik hastalık taşıyıcılığı tanısı konulmuş olur, hem de genetik ayıklama yapılan tüp bebek tedavisi ile sağlıklı çocuk sahibi olabilirler” şeklinde konuştu.