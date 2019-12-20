‘Tek kampüs, tek okul' anlayışıyla eğitimde 30 yıl

Eğitimci Kemal Koçak, ‘Tek Kampüs, tek okul' disiplini ile meraklı, öğrenmeye istekli ve çağın gerekliliklerine uygun bireyler yetiştiriyor.

Eğitimde ‘Tek kampüs, tek okul' disiplinini benimseyen Uğur Koleji, 30 yılı devirdi. Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan Uğur Koleji'nin kurucusu Kemal Koçak, “Amacımız araştıran, sorgulayan ve en önemlisi de öğrenen iyi bireyler yetiştirmek. Bunun için de akademik kadromuzda iyi öğretmenlere yer veriyoruz. İyi bir öğretmen öncelikle iyi bir insan olmalı. İyi insan derken insanı sevmeli, insana değer vermeli, insan psikolojisi bilmeli ve sınıfındaki çocuklarından en az birini kendi çocuğu gibi görebilmeli” dedi.

“Eğitim kurumunun, eğitimden başka bir alanda faaliyet göstermemesi önemlidir”

“Benim misyonum sağlam temellerle yetişmiş, iyi eğitim alan, kendi ayakları üzerinde durabilen, başarılı ve iyi bireyler yetiştirmek” diyen Koçak, “30. yılımızda sürdürebilir başarı sağlayacak öğrenciler yetiştirme anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. 1990 yılında kurulan Uğur Koleji olarak, ‘Tek Kampüs, tek okul' disiplinimiz ile 30 yıllık köklü bir eğitim kurumu olduğumuzun altını çizerek velilerimizi seçtikleri eğitim kurumunun temel işinin eğitim olmasını gözetmeleri konusunda uyarmak isteriz. Eğitim kurumunun, eğitimden başka bir alanda faaliyet göstermemesi önemlidir” diye konuştu.

"Teknoloji çağına kolay uyum sağlayabilecek bireyler hazırlıyoruz"

Kurum olarak, yapılandırmacı öğrenme modeli, bire bir eğitim, kişiye özel eğitim modelleri ve ‘Akademik Danışmanlık Sistemi' uyguladıklarını belirten Kemal Koçak, “Mezunlarımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na göre İngilizcede ‘Usta Kullanıcı Seviyesi'ne, Almanca ve İspanyolcada ise ‘Bağımsız Kullanıcı' seviyesine ulaşıyor. Üniversite ve lise giriş sınavları için uyguladığımız özel hazırlık programlarımız var. Kodlama, robotik, 3 boyutlu tasarım dersleriyle teknoloji çağına kolay uyum sağlayabilecek bireyler hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ezbere ve teste dayalı bir eğitim yerine araştırmaya ve yoruma sevk eden bir eğitimi benimsediklerine dikkat çeken Koçak, “Çağdaş bir öğretmen ve yönetici kadromuz var. İlkokulda 1. sınıftan itibaren öğretmen devamlılığının sağlıyoruz. Güçlü bir yönetim ve öğretmen kadromu var. Kurum olarak öğretmen ve diğer personelde devamlılık ilkesine bağlıyız. İlköğretimin sınav başarımız yüksek. Anaokulu'ndan itibaren akademik düzende dil eğitimi veriyoruz” diye konuştu.