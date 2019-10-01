Tek kişilik oyun ‘Külahıma Anlat' Maltepe'de ayakta alkışlandı

Kahkaha tufanı yaşatan Erdoğan tek kişilik performansıyla seyircilerden tam not alırken ayakta alkışlandı.

Usta oyuncu Ali Erdoğan, “Külahıma Anlat” isimli tek kişilik oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Modern meddah sanatının nadir örneklerinden biri olan ve Erdoğan'ın hem yazıp, hem yönetip hem de oynadığı oyun izleyicilerden tam not aldı. Hayatın içinden komik öyküleri çeşitli taklitlerle ve şivelerle süsleyerek izleyiciye sunan Erdoğan gülmekten kırıp geçirdi. Toplumsal yaşamın aksayan yanları üzerine güldürürken düşündüren gösteri Maltepelilerin büyük beğenisini kazanırken, performansıyla göz dolduran Erdoğan oyunun sonunda ayakta alkışlandı.