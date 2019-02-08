‘Tek Yürek' dizisinin lansmanı gerçekleştirildi

TRT 1 ekranında başlayan ve Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi takımının hikayesini konu alan 'Tek Yürek' dizisinin lansmanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Belediyesinin ‘Doğaya destek sizden buz pateni bileti bizden' projesiyle geleceğe dair ümidi olmayan sorunlu gençlerin hayata ve spora kazandırılmasını konu alan ‘Tek Yürek' dizinin lansmanı Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Başrollerinde Vildan Atasever, Tayanç Ayaydı, Hilmi Cem İntepe ve Anıl Tetik gibi ünlü isimlerin bulunduğu Tek Yürek dizisinin lansmanına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, dizi oyuncuları ve teknik ekip katıldı.

“Her çöp getirene buz pateni bileti veriyorduk”

Projenin hayata geçirildiği dönemde Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı olan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Bunun hikayesi 5 yıldan önceki bir zamana dayanıyor. Ben o zaman Zeytinburnu Belediyesi'nde başkan yardımcısıydım. Biz önce Zeytinburnu'nda şimdi yüzme havuzunun olduğu yerde, Özgürlük Meydanı'nda seyyar mobil buz pisti yapmıştık. Bu buz pistinde kaymak için gençlerden geri dönüşümlü atık getirmelerini istemiştik. Çöpü getirmek sizden buz pateni biletiniz bizden gibi bir kampanyaydı. Yaklaşık 5 yıl önce orada yılın belli aylarında buz pisti kuruyorduk. Bir süre sonra çocuklar sokakta geri dönüştürülebilir çöp bırakmaz oldular. Her çöp getirene buz pateni bileti veriyorduk. Oradan başlayan bir süreç bu” dedi.

“Bu Zeytinburnu için büyük bir mutluluk”

Arısoy, “Bir süre sonra fark ettik ki orada istemediğimiz alışkanlıklara bulaşan gençlerimiz daha çok kaymaya başladılar. Mobil buz pistinden Büyükşehir Belediyemizin Silivrikapı'daki buz pistine doğru bir kayış oldu. Orada bu gençlerimiz kaymaya başladılar. Sonra Zeytinburnu Belediyemiz bir takım kurdu. Şuan da TRT'de bu dizinin ilk bölümünü izliyoruz. Lansmanı var. Bu Zeytinburnu için büyük bir mutluluk” şeklinde konuştu.

“Zeytinburnu Belediyemizin başlattığı bu meşaleyle buz pisti daha geniş kitlelerle buluşacak”

Arısoy, “Şimdi Çırpıcı deresinin hemen kenarında inşaatı süren bir buz pisti inşaatı var. Bu bitince Türkiye'nin en modern, izlemesi en keyifli bir buz pateni pisti olacak. Bu proje büyüyerek inşallah önce Zeytinburnu'na sonra Türkiye'ye yayılacak. Gerçekten buz pisti dünyada çok yaygın, çok kullanılan birçok gencimizin spor yaptığı bir alan. Zeytinburnu Belediyemizin başlattığı bu meşaleyle buz pisti daha geniş kitlelerle buluşacak” ifadelerini kullandı.