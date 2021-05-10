Tekerleği patlayan araca çarptı: 2 yaralı

Merter D-100 Karayolu'nda seyreden ticari kamyonet sürücüsü, sağ şeritte tekerleği patlayan otomobile çaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Merter mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Buket Sultanbeşir isimli sürücü trafikte seyir halindeyken 34 CZS 828 plakalı Fiat 500 marka otomobilinin tekerleği patladı. Kadın sürücü tekerleği patlayan otomobili sağ şeritte durdurdu. Bu sırada Münir İnce yönetimindeki 34 SE 7078 plakalı ticari kamyonet duramayarak kadın sürücünün otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada 2 sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüleri ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralı sürücülerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri trafik akışını 2 şeritten sağladı. Kazadan dolayı trafikte araç kuyruğu oluştu. Kazanın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.