İhlas Haber Ajansı

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Tekerleği patlayan İETT otobüsü yoldan çıkıp korkuluklara çarptı: 5 yaralı

Küçükçekmece Sefaköy’de tekerleği patlayan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı.

Küçükçekmece Sefaköy'de tekerleği patlayan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 5 kişi yaralandı.


Kaza, Küçükçekmece Sefaköy'de saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Saadettin Güvercin yönetimindeki 34 GA 2589 plakalı İETT otobüsünün tekerleği patladı. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın camları kırılırken, kazada şoförle birlikte 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazanın nasıl olduğunu anlatan Saadettin Güvercin, "Yolcumuzu aldıktan sonra biraz geldik. Sonra sağ ön tekerleğimiz patladı. Ardından araba kendini sağ tarafa attı. Yani zaten hızımız 20 ile 30 arasındaydı. Araba kendini aşağı doğru çekti. Toplam koltuğum doluydu, ayakta 3 kişi vardı. Benimle birlikte 5 kişi yaralandı" dedi.

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