İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Tokyo'da çeyrek finalde

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler tekerlekli sandalye basketbol A Grubu’nda yer alan Türkiye, dördüncü maçında Kolombiya’yı 80-38 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda yer alan Türkiye, dördüncü maçında Kolombiya'yı 80-38 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.


2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda Türkiye Musashino Forest Spor Salonu'nda Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Devreye 37-21 üstün giren milliler, bu iyi oyununu devam ettirdi ve parkeden 80-38'lik skorla galip ayrıldı.


Tek yenilgisini İspanya karşısında alan milli takım, gruptaki son karşılaşma öncesi çeyrek finale yükselmeye hak kazandı. Ay-yıldızlılar gruptaki son karşılaşmasında yarın TSİ 08.45'te Japonya'yla oynayacak.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millilerin Kolombiya karşılaşmasını yerinde takip etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.