Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan Tokyo'da galibiyetle başlangıç

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Güney Kore'yi 80-70 mağlup etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, A Grubu ilk karşılaşmasında Güney Kore ile mücadele etti. Milliler baştan sona üstün götürdüğü müsabakadan 80-70'lik skorla galip ayrılarak, oyunlara iyi bir başlangıç yaptı. Milli Takım grubun ikinci karşılaşmasında yarın 05.15'te Kanada ile karşı karşıya gelecek.