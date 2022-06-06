Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan, A Milli Takım'a ziyaret

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta uluslararası bir turnuvaya katılan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı oyuncuları, yarın akşam UEFA Uluslar Ligi'nde aynı şehirde Litvanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Başantrenörü Ayhan Çelik ile milli tenisçiler Emirhan Toper ve Serdar Antaç, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otele gelerek, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcularla tanışıp yarınki maçta başarılar diledi. A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu da Çelik, Toper ve Antaç'a imzalı milli takım forması hediye etti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı, bu sabah Vilnius'ta kısa bir yürüyüş yaptı.