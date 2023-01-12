İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da bir motor kuryenin motor taşıdığı anlar kamerada

Tekirdağ’da bir motor kurye, ürün yerine motosiklet taşıdı.

Tekirdağ'da bir motor kurye, ürün yerine motosiklet taşıdı. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan kuryeyi bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.


Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir motor kurye, motorunda ürün taşımak yerine motosiklet taşıdı. Yol boyu bir eliyle sürdüğü motoru, diğer eliyleyse üstünde taşıdığı motoru tutmaya çalışan kurye, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar bir motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kuryenin yol boyu motor taşıdığı ve dengesini korumaya çalıştığı görüldü.

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