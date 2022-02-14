Teknasyon, bu yıl da Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinden biri oldu

Geliştirdiği mobil uygulamalar ve SaaS ürünleri ile tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya ulaşan, başarılı girişimleri destekleyerek onların global pazarda büyümesini sağlayan Teknasyon; Deloitte'un Meta (Facebook) iş birliğiyle yaptığı ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini ödüllendirdiği Deloitte Technology Fast 50 Programı'nda bu yıl da ödül aldı.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirleyen; kurumlara ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği yaratarak yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı sunan Deloitte Technology Fast 50, bu yıl 15. kez gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl, cirosunun önemli bir bölümünü yurt dışı operasyonlarından elde eden teknoloji şirketlerine verilen "Cross-Border" ödülünün sahibi olan Teknasyon; bu yıl da Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasındaki yerini aldı.

Teknasyon Genel Müdürü Dilara Rassad Alkoç, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında bir kez daha yer almaktan gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Bu yıl da Deloitte Technology Fast 50 Programı'nda yer aldığımız ve ödüllendirildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Teknoloji sektöründe globalde gerçekleşen yenilikleri yakından takip ediyor; kendimizi yenilikçi yaklaşımımızla her gün biraz daha ileriye taşıyoruz. Uygulamalarımız ve SaaS ürünlerimizle daha çok markanın ve insanın hayatına dokunmaya; bizi heyecanlandıran girişimleri destekleyerek onları tüm dünyada daha çok kullanıcıya ulaştırmaya devam edeceğiz.”