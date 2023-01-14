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Teknik direktör Engin Fırat FIFA En iyiler oylamasında

Her yıl kadın ve erkek futbolunda en iyi teknik direktör, en iyi futbolcu, en iyi kaleci ve en iyi golün seçildiği The Best FIFA Futbol Ödülleri’nde Teknik Direktör Engin Fırat ve Hakan Çalhanoğlu oy kullanacak.

Her yıl kadın ve erkek futbolunda en iyi teknik direktör, en iyi futbolcu, en iyi kaleci ve en iyi golün seçildiği The Best FIFA Futbol Ödülleri'nde Teknik Direktör Engin Fırat ve Hakan Çalhanoğlu oy kullanacak.


Tüm dünyada milli takım teknik direktörleri ve milli takım kaptanlarının katılabildiği oylamada Engin Fırat tek Türk teknik direktör olarak yer aldı. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu erkek kategorileri için oy hakkına sahip olurken, Balotelli'nin geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla Göztepe'ye attığı gol Puskas Ödülü adayları arasında yer alıyor.

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