TEKNOFEST, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla göklere taşıdı

Kutlamalar çerçevesinde öğrencilere Konya'da Solo Türk ve Türk Yıldızları ile buluşma, milli S/İHA sistemleri üretim tesisi BAYKAR özel ziyareti, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan BAYKAR Uçuş Eğitim Merkezi'nde İHA pilotları ve eğitmenleriyle buluşma ve SİHA kullanımı, İstanbul Hezarfen Havaalanı'nda aileleriyle birlikte uçuş ve Ankara'da Hürkuş, Atak ve Anka Helikopterleriyle uçuş deneyimi yaşatıldı.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdiği birbirinden özel ve farklı etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir 23 Nisan yaşattı. Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST yıl boyu süren etkinlikleri kapsamında 23 Nisan'da çocukları hayallerini süsleyen koltuklarla buluşturdu. Yurt genelinde T3 Vakfı Deneyap Teknoloji Atölyeleri Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programında eğitim gören öğrencilerin katıldığı ve farklı şehirlerde farklı etkinliklere sahne olan “Hayalimdeki Koltuk” buluşması çocukların coşkulu ve heyecanlı görüntülerine sahne oldu.

Çocuklar hayal etti, TEKNOFEST “Hayalimdeki Koltuğu” gerçekleştirdi

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrencilere Konya'da Solo Türk ve Türk Yıldızları ile buluşma, milli S/İHA sistemleri üretim tesisi BAYKAR özel ziyareti, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan BAYKAR Uçuş Eğitim Merkezi'nde İHA pilotları ve eğitmenleriyle buluşma ve SİHA kullanımı, İstanbul Hezarfen Havaalanında aileleriyle birlikte uçuş ve Ankara'da Hürkuş, Atak ve Anka Helikopterleriyle uçuş deneyimi yaşatıldı. Bugüne kadar yapılmamış bir 23 Nisan kutlamasına imza atan T3 Vakfı, çocukların bilim ve teknoloji ile iç içe, donanımlı bireyler olarak yetişerek milli teknoloji hamlesinin mimarları arasında yer alacaklarını belirtti.

Sabiha Gökçen Gibi Pilot Olmak İstiyorum

Çocuklar Konya'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları Filosuyla buluştu. Öğrencileri, hava üssünde komutanlar karşıladı. Uçakları yakından inceleyen ve pilotlardan uçaklarla ilgili bilgi alan öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlemlendi. Uçakların kokpitine komutanların yardımıyla oturup fotoğraf çektiren öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencilerden Zeynep Ceren Ayrancı, hedefinin ilk kadın Savaş Pilotu Sabiha Gökçen gibi pilot olmak istediğini söyledi.

Bayraktar SİHA'ları çocuklar uçurdu

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler milli SİHA Bayraktar TB2'yi uçurdu. Çocuklar milli SİHA sistemlerini üreten BAYKAR'ın tesislerinde de Selçuk Bayraktar ile buluştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği ‘Hayalimdeki koltuk' etkinliğinde çocuklar bu kez makam koltuğu yerine SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) pilotu koltuğuna oturdu. Deneyap Atölyeleri'nde eğitim gören 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencisi çocuklar, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'nde İHA pilotları ve eğitmenleriyle buluştu.

SİHA'nın pilot koltuğuna oturdular

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından BAYKAR'ın pilot adaylarını eğiten uzman eğitmenlerinden brifing alan çocuklar önce simülatörde İHA kullanma tecrübesi kazandı. Öğrenciler bu eğitimin ardından Bayraktar TB2 İHA'ların yönetildiği Yer Kontrol İstasyonu'ndaki (YKİ) pilot koltuğuna oturdu. Havadaki İHA'ları bir süre yöneten çocuklar, keşif ve gözetleme faaliyetleri gerçekleştirdi. YKİ'den İHA'ları yöneten çocukların heyecanlı oldukları gözlendi.

“Göklerde uçmak muhteşem”

SİHA pilotu olmanın kendilerini oldukça heyecanlandırdığını söyleyen çocuklar, “Çoğumuzun hayali pilot olmak. Şimdiden SİHA uçuran bir pilot olduğumuz için çok mutluyuz. Göklerde uçmak muhteşem bir deneyim. Hayal ettiğimizden çok daha güzel bir 23 Nisan günü yaşadık” diye konuştu.

Milli SİHA tesisini gezdiler

İstanbul'daki BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'ne konuk olan öğrenciler burada milli SİHA'ların mimarı olan BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Çocuklar, Selçuk Bayraktar'dan, Bayraktar TB2 SİHA'ların geliştirilme sürecini, Teknofest İstanbul'u ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceğini dinledi. Selçuk Bayraktar, öğrencilere tesisi gezdirerek Bayraktar TB2 SİHA'ların üretim aşamalarını da anlattı.

“Selçuk Abi geleceği anlattı”

BAYKAR'a misafir olan çocuklar, “Selçuk Ağabeyi televizyondan ve eğitimlerden tanıyorduk. Mühendis olarak ya da farklı mesleklerde yeni teknolojiler geliştirebileceğimizi ve ülkemize çok faydalı olabileceğimizi anlattı. İleride mühendis, pilot, tasarımcı ya da başka meslekler yaparak Türkiye'ye yararlı olmak istiyoruz” dediler.

“Milli Teknoloji Hamlesi çocuklarla büyüyecek”

Çocuklara tesisi gezdiren Selçuk Bayraktar ise, “Milli Teknoloji Hamlesi'nin amacı toplumda bir dip dalgası oluşturarak teknolojik dönüşümünü tamamlayan bir Türkiye ortaya çıkarmak. En önemli hedefimiz Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimize ulaşmak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin asıl sahipleri çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar sayesinde ülkemiz her alanda dünyanın zirvesinde yer alacak. Bizler TEKNOFEST paydaşı olarak 23 Nisan kapsamında bu etkinliği düzenlemek istedik. Bugün çocukları tesis içerisinde gezdirdik, İHA pilot koltuklarına oturttuk. Yaptıkları robot ve kodlama gibi çalışmaların daha ileri halini yerinde görsünler istedik. Bu kardeşlerimiz gelecekte başarılı olup bizim yerimizi alacaklar. Ülkemizin güçlü ve bağımsız olması bu alanda gençlerimizi desteklememiz gerekiyor. Çocuklarla neşeli ve eğlenceli bir bayram günü geçirdik. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayal ettikleri mesleklerle tanışmalarını sağladığımız için çok mutluyuz” dedi.

Hezarfen'de Ayaklar Yerden Kesildi

Deneyap Teknoloji Atölyesinde hiç devamsızlık yapmamış ve yarışmalara katılmış öğrenciler ise aileleriyle birlikte Hezarfen Havaalanında 4 kişilik pervaneli bir uçakla İstanbul semalarına havalandı. Ayakların yerden kesildiği bu çok özel uçuş deneyiminde ebeveynlerin de çocukları kadar heyecanlı oldukları ve çok eğlendikleri görüldü.

Hürkuş, Anka ve Atak'ta Çocuklar Pilot Oldu

Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin ürettiği, HÜRKUŞ, T129 ATAK ve ANKA'yı yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, ilgililerden bilgi aldı. HÜRKUŞ ve ATAK'ın pilot koltuğuna geçen çocuklar pilot olmayı deneyimleyerek, hayallerine bir adım daha yaklaştı.