TEKNOFEST nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde trafik yoğunluğu oluştu

Bugün kapılarını açan ve 5 gün boyunca meraklılarıyla buluşacak olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'un bütün ilçelerinden servislerle ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafikle karşılaştı. Polis ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik polisleri yolu açabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

"Bu sene gelme şansım oldu"

Geçtiğimiz sene düzenlenen TEKNOFEST'e gelemediğini söyleyen Tarık Yıldız isimli öğrenci, “İlk defa geliyorum. Geçen sene televizyondan görmüştüm. Çok güzel şeyler vardı. Bu sene gelme şansım oldu” dedi.