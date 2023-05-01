TEKNOFES'te insansız otonom kara aracına yoğun ilgi

TEKNOFEST'te HAVELSAN'ın yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği BAKAN yoğun ilgi gördü. Çocuklar dokunmak için bir biriyle yarıştı. HAVELSAN entegre lojistik destek grup Müdürü Oktay Tuncer,” Gençlerimizi HAVELSAN'nın teknolojileriyle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buraya getirdiğimiz savunma sanayii ürünlerimiz de biraz seçici davrandık. Özellikle HAVELSAN'ın 3 yıl önce geliştirdiği BARKAN. İlk yapmış olduğumuz lisanslı otonom kara aracı. İnsanla yapacağımız riskli görevleri insansız araçla yapıyoruz. Hem bunla uzaktan kontrolünü sağlıyoruz"dedi.

TEKNOFEST' de yerini alan HAVELSAN çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kayseri komando tugayında kullanılan paraşüt similatörü, insansız ordu (dijital birlik) teknolojisini ilk üyesi otonom insansız kara aracı BARKAN vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Paraşüt simülatörüne binmek isteyen vatandaşlar çadır için de kuyruk oluşturdu. Mühendislik çocuk projesi çerçevesinde HAVELSAN mühendislerinin yazılımını yaptığı oyunla çocuklara da robotlar kullandırılarak Marsa gitme görevi yaptı. BARKAN dışarı da gezerken çocuklardan yoğun ilgi gördü. Çocuklar BARKAN'a dokunmak için çabalarken, yetişkin ve gençler de fotoğraf çekmekti.

HAVELSAN'nın TEKNOFEST'te yaptığı ile ilgili bilgi veren Havelsan entegre lojistik destek grup Müdürü Oktay Tuncer,” TEKNOFEST özellikle gençler arasında ve halkımız arasında çok ilgi gören bir faaliyet. Bizde HAVELSAN olarak bu faaliyetin bir parçası olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizi HAVELSAN'nın teknolojileriyle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim HAVELSAN olarak zaten bir mühendis çocuk insiyatifimiz var. Kendi mühendislerimizin yapay zeka uygulamalarıyla yaptığı çözümlerle çocuklara marsa robot gönderme kodlaması yaptırıyoruz. Çocuklar marsa çocuk gönderme yarışması yapıyorlar. Kod yazmanın ne demek olduğunu anlıyorlar inşallah gelecekte de o kodları kendileri yazacak mühendisler olacaklar” diye konuştu.

"Geleceğin muhabere sahasında sıklıkla karşılaşacağımız otonom sistemler olacak” diyen Tuncer, “TEKNOFEST'in konseptine uygun olarak buraya getirdiğimiz Savunma Sanayii ürünlerimiz de biraz seçici davrandık. Özellikle HAVELSAN'ın 3 yıl önce geliştirdiği BARKAN. Ben buna yakışıklı BARKAN diyorum. İlk yapmış olduğumuz lisanslı otonom kara aracı. Şuanda bunun versiyonlarını da yaptık. Bunu tekerlekli hale gerip KAPGAN haline de getirdik. Yani bir insansız kara aracı ailesi oluşturduk. Bunun yanında insansız hava aracımız var. Yine SANCAR insansız deniz aracımız var. Bunlar konfesyonel bir harekatta kara deniz ve hava kuvvetleri birliklerimizin konfesyonel kapasitesini artırıcı etkileri olacak. Geleceğin muhabere sahasında sıklıkla karşılaşacağımız otonom sistemler olacak” diye konuştu.

"İnsan zayiatı riskini sıfıra indiriyoruz"

Otonom araçlarla insan zayiatının sıfıra indirildiğini belirten ,Tuncer, “ BARKAN şuanda Silahlı kuvvetlerinin envanterine test maksadıyla verdiğimiz bir miktar var. Testleri yapıldı. Harekat bölgesinde her türlü uygunluğu test edildi. BARKAN modüler yapıda bir silah sistem. Bunu silah olarak da kullana biliriz. İnsansız Silah sistemleri dünyada da yeni olan bir olgu. İnsanla yapacağımız riskli görevleri insansız araçla yapıyoruz. Hem bunla uzaktan kontrolünü sağlıyoruz. Otonom görevler verebiliyoruz. Görev yaptıktan sonra aracımızı kendi merkezimize çağıra biliyoruz. Görevler esnasında oluşa bilecek insan zayiatı riskini sıfıra indiriyoruz. Mayın temizleme olabilir. Keşif gözetleme görevleri olabilir. Riskli bir bölgeden geçiş görevleri olabilir. İnsan gözünün görmediği ortamlarda insanın yeteneklerini görme, duyma işitme yeteneklerini artırmak maksadında kullana biliriz” dedi.