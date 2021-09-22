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TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriler

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in ikinci gününde havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti.



İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı. TEKNOFEST ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Havalimanında önce Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi, ardından SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaparak vatandaşlara unutulmayacak anlar yaşattı.

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