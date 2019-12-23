Teknoloji alanındaki çözümler iki ödül getirdi

Bilişim teknolojileri alanında gerekli her türlü altyapı çalışmalarıyla birlikte, sistemsel ve yazılımsal ürünlerin uyarlamasını hayata geçirmek amacıyla 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Doğuş Teknoloji, diğer kurum ve kuruluşlar için emsal teşkil edecek çalışmaları ile aldığı ödüllere yenilerini ekledi. Dijital dönüşüm alanında öncü hizmetler sunan Doğuş Teknoloji, bu kapsamda iki ayrı ödüle birden layık görüldü.

Global araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen “IDC Cloud & Datacenter Summit 2019” organizasyonu çerçevesince en iyi veri merkezleri ve veri merkezlerinin projeleri ödüllendirildi. Kurumların dijital dönüşüm yolculuğunu desteklemek ve geleceğin teknolojilerini tartışmak adına alanında birçok uzman ismin konuşmacı olarak yer aldığı “IDC Cloud & Datacenter Summit 2019” kapsamında düzenlenen ödül töreninde, toplamda 38 proje yarıştı. Türkiye'nin önde gelen bilişim teknolojileri uzmanlarından oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından ödül alan isimler belli oldu. Bu kapsamda Doğuş Teknoloji de iki ayrı ödüle layık görüldü. Wyndham Grand Levent Otel'de düzenlenen törende “Galataport Liman Yönetimi” projesi ile “Bulut Yazılım Hizmeti” kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Doğuş Teknoloji, “Bulut Altyapı/Platform Hizmeti” kategorisinde ise ikincilik ödününün sahibi oldu. Ayrıca törende konuşan Doğuş Teknoloji Uygulama Operasyonları Müdürü Ceyhun Kartal “Doğuş Teknoloji'nin Bulut Yolculuğu” konusunda önemli bilgiler verdi. Kartal, şirketin 2019 yılında başladığı bulut yolculuğu kapsamında elde ettiği deneyimler ile faydalarını konuklarla paylaşırken, dijital dönüşüm alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip eden proje ve uygulamalara değindi.