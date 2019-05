Teknoloji, gelişim ve deneyim, 24'üncü İnsan Kaynakları Zirvesinde buluştu

Bu sene ikincisi düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek iş ve teknoloji haftası olduğu belirtilen '&NOW Business & Tech Week' kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünya Ekonomik Forumu ‘İşin Geleceği' 2018 raporuna göre 2022 itibariyle tüm dünyada toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğarken 75 milyon pozisyon yok olacak. Bu dönüşüme iş dünyasının nasıl hazırlanacağı, &NOW kapsamındaki en önemli etkinliklerden biri 'Hello HR' teması ile 24'üncü İnsan Kaynakları Zirvesi'nde cevap bulmaya başladı.

'Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları' alt başlığı çerçevesinde; değişen İK teknolojileri ve iş modelleriyle yeni dijital dünyada insanın konumlanması ele alınacağı 24'üncü İnsan Kaynakları Zirvesi, Konferans Eş Başkanları Alper Utku ve Didem Gürcüoğlu Tekay moderasyonunda başladı. Bu akşama kadar sürecek etkinlikte yapay zekanın etkin olmaya başladığı dijital dünyada, insan olmanın anlamı derinlemesine ele alınacak. Geleceğe dair vizyonların sunulacağı etkinlik, iki gün boyunca katılımcılarla buluşacak.

"Teknoloji, inanılmaz bir güç"

Fütürist Yazar Richard Watson etkinlikte; yapay zeka ışığı altında insanın amacını ve potansiyelini yeniden keşfetmesi gerektiğini vurgulayarak, "Robotlara geçebilecek işler düşük uzmanlık gerektiren işler olacak. Teknolojilerin inanılmaz bir güç verdiği çağdayız, biz bu güçle ne yapmak istiyoruz ve kim olmak istiyoruz öncelikle bunu düşünmeliyiz" yorumunu yaptı.

"Yapay zekayı ciddiye alın"

Yazar Calum Chace de "Zekanın tanımını yapmak çok zor ama benim anladığım kadarıyla zeka, hedef odaklı adapte edilmiş davranış demektir. Bir kişinin bir hedefi varsa, bu hedefe yönelik öğrenme sürecinden geçebiliyorsa zeki demektir" dedi.

"Şimdi değilse ne zaman? Sen değilsen kim?"

"Teknolojiyi her yerden alabilirsiniz ama en önemli insan zekası" diyen Management Centre Türkiye (MCT) Kıdemli Ortağı Tanyer Sönmezer, "Dijital dönüşüm bir kültür işi, köklerde başlayan bir şey Eğer kültürünüz dijital dönüşüme uygun değilse o zaman bu iş olmuyor. Şirketinizde dijital dönüşüm senaryosunu yazmak istiyorsanız siz yazmalısınız " dedi.

Dijital markalaşma çok önemli

Schneider Electric Global İK Başkan Yardımcısı Peter Wood ise "Dijitalleşme bir sürücü güç haline geldi. Artık organizasyonlar adayları değil aynı zamanda adaylar da organizasyonu değerlendiriyor" diye konuştu.

Geleceğin iş dünyasının şifreleri çözülüyor

Yapılan bilgilendirmede; &NOW Business&Tech Week kapsamında; gelecek vadeden girişimler, kurumsal firmalar ve en iyi teknoloji şirketlerini binlerce profesyonelle buluşturan Be Digital Yönetim Fuarı, katılımcıları teknolojinin geleceğiyle tanıştıracak Dijital Liderlik Zirvesi, geleceğin yetkinliklerinin konuşulacağı Future Of Work Zirvesi, İK dünyasında teknolojinin en iyi kullanım örneklerinin dinlenebileceği HR Tech Leaders etkinlikleri katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.