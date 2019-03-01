Teknoloji kadınların korkularını azaltmaya devam ediyor

Ahmet Sönmez, teknolojideki gelişmelerden en fazla istifade eden estetik ameliyatlardan birisinin de göğüs büyütme ameliyatları olduğunu, bilgisayar destekli görüntüleme yöntemleriyle hastaların üç boyutlu olarak göğüs yapılarını görüntülemenin mümkün olduğunu vurguladı.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Sönmez, teknolojinin estetik operasyonlar üzerine etkisi konusunda açıklama yaptı. Doç. Dr. Ahmet Sönmez, teknolojideki gelişmelerden en fazla istifade eden estetik ameliyatlardan birisinin de göğüs büyütme ameliyatları olduğunu, bilgisayar destekli görüntüleme yöntemleriyle hastaların üç boyutlu olarak göğüs yapılarını görüntülemenin mümkün olduğunu vurguladı.

Teknolojinin gelişmesiyle, bilgisayar destekli görüntüleme yöntemleriyle artık hastaların üç boyutlu olarak göğüs yapılarını görüntülemenin mümkün olduğunu anlatan Doç. Dr. Sönmez, hastaların çamaşırlarının içine çeşitli büyüklükte deneme protezleri yerleştirerek, bir fikir vermeye çalıştıklarını veya daha önce ameliyat olmuş hastaların fotoğrafları üzerinden benzer özellik taşıyanları göstererek bir kanı oluşturulduğunu ifade etti.

"Hastalar kendilerine ait öncesi ve sonrası görsellerini daha ameliyat olmadan görebiliyorlar"

Bilgisayar destekli görüntüleme yöntemi ile ameliyat sonrası görülebildiğini, düşünülen protezleri koyup göğüs sanki büyütülmüşçesine görüntüler elde edilebildiğini, böylece hastaların kendilerine ait öncesi ve sonrası görsellerini daha ameliyat olmadan görebildiklerini belirten Doç. Dr. Ahmet Sönmez, "Kendisi için damla şeklinde bir protez mi daha iyi, yoksa yuvarlak bir protez mi daha iyi bunu anlayabiliyor. 250'li bir protezle 300'lük bir protez arasındaki farkı görüp idealindeki ölçü hakkında daha iyi bir fikir sahibi oluyor. Bu görüntüler elbette ameliyat sonucu ile ilgili kesin bir ifade değil, ama tecrübelerime dayanarak söyleyebileceğim şey bilgisayar görüntülerinin ameliyat sonrasına ait oldukça yakın bir görüntü verdiği" dedi.

Ameliyat öncesi pek çok memede asimetri olduğunu, bu asimetrinin belirgin olduğu durumlarda her iki meme arası hacim farkını ölçümlemenin ve buna göre belki de iki memeye ayrı şekil ve büyüklükte protez yerleştirmenin de gerekebileceğine dikkat çeken Sönmez, "Böyle bir durumda önceden yapılan ölçümleme ile cerrahi girişimin daha az travmatik ve hızlı bir şekilde sonlanabilir. Aynı zamanda bu yöntem, hastanın ameliyat sonrası daha rahat bir dönem geçirmesine de katkı sağlar" şeklinde konuştu.

Protezler nasıl yerleştirilir?

Hastaları en çok korkutanın ameliyat sonrası 'ağrı' olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Sönmez, "Ameliyatta protezi ya göğüs adalesinin önüne ya da arkasına yerleştiririz. Adalenin önüne yerleşmiş protezde ağrı son derece sınırlıdır. Kol hareketleri çok daha erken dönemde rahatlar. Adalenin arkasına protezi koymak için haliyle adaleye de küçük bir kesi yapmak gerekir. Bu da ameliyatın travmasını biraz daha arttırır ve genelde adale arkasına protez konan hastalar biraz daha fazla ağrı çekerler" bilgisini verdi.

Asıl belirleyici etkenin ameliyatın ne ölçüde travmatik olduğu ve göğüs kafesinin yapısına göre ne büyüklükte protez konulacağı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ahmet Sönmez, doğal olarak uzun süren travmatik ve kanamalı bir ameliyat sonrası hastanın daha fazla ağrı hissedebileceğini, ayrıca göğüs kafesinin kabul edebileceği büyüklükten fazla bir protez yerleştirildiğinde hem sonuçlardan, doğallıktan uzaklaşıldığını, hem de hastanın iyileşme döneminde ağrısının daha fazla olabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Ahmet Sönmez, tüm bunların göz önüne alınarak bir ameliyat planlanırsa sonuçların oldukça yüz güldürücü olacağını vurguladı.