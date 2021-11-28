Teknoloji kampı yolunda geçirdikleri kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri son yolculuklarına uğurlandı

Bursa'da düzenlenen teknoloji kampına giderken kaza geçirerek hayatını kaybeden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri Kağan Tığlı ve Muratcan Kaya, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bursa'da düzenlenen teknoloji kampına giderken kaza geçiren araçta İHH gönüllüleri Kağan Talip Tığlı (25), Muratcan Kaya (21), Yusuf Taha Göktaş (22) ve Tarık Kesekçi (26) hayatını kaybetmişti. Kağan Tığlı ve Muratcan Kaya için bugün Fatih Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, vefat eden gençlerin aileleri ve yakınları katıldı. Kağan Tığlı ve Muratcan Kaya'nın ailelerinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cenaze namazında konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz görevli bir milletiz. Görevli toprakların evlatlarıyız. Bu kardeşlerimiz de cephenin en önünde mücadelesini Allah rızası için yapan ve onu da sessiz kahramanlar olarak sürdüren kardeşlerimiz. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Duamız odur. Allah ailelerine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına sabır ihsan eylesin. Biz birçok yerde beraber olduk. Bir çok yerde sırt sırta verdik, omuz omuza verdik. Gök kubbe şahittir, Cenabı Allah şahittir. Mazlumun, mağdurun hep yanında oldular ve hep Cenabı Allah'a sığınarak adım attılar. Biz onlara şahidiz. İnşallah onlar da bize şahitlik ederler. Tekrar başımız sağ olsun” dedi.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından cenazeler omuzlar eşliğinde cenaze araçlarına konuldu. Kağan Tığlı'nın cenazesi Karaca Ahmet Mezarlığında defnedilirken, Muratcan Kaya'nın cenazesi Bağcılar Kirazlı'da bulunan aile kabristanına defnedildi.