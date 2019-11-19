Teknolojinin en hızlı büyüyenlerini buluşturacak Fast 50 için başvurular devam ediyor

Bu yıl, 14'üncüsü düzenlenen program için başvurular 13 Aralık 2019 tarihine kadar devam ediyor.

Deloitte'un dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağı için başvurular başladı. Bu yıl, Facebook'un iş birliği ile 14'üncüsü düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasının son 4 yılda en hızlı büyüyen başarılı teknoloji şirketlerini belirleyecek. Teknoloji şirketlerine markalarını uluslararası platforma taşıma fırsatı sunan program için başvurular 13 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

Yapılan bilgilendirmede; programa başvurabilmek için gerekli kriterler şöyle sıralandı;

En az 4 yıldır faaliyet gösteren teknoloji şirketleri

Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda AR-GE tarafında ciddi yatırımlarda bulunan şirketler

Türkiye bazlı ve genel merkezi de Türkiye'de yer alan şirketler

Faaliyet geliri son 4 yıl içinde ilk yıl en az 50 bin euro, son yıl ise en az 1 milyon euro olan şirketler başvurabilecek ve programın uluslararası ayağı olan ‘Teknoloji Fast 500 EMEA' programına katılmaya hak kazanacak.