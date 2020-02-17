Teknolojinin yarını TekneTalks'da ele alındı

Sanat, bilim, kültür ve teknoloji odaklı aylık konuşma serisi TekhneTalks'un ilki, gazeteci Serdar Kuzuloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Kuzuluoğlu mitolojik dönemden günümüze uzanan zaman tünelinde tüketicilerin, şirketlerin, iletişimin ve çalışanların nasıl dönüştüğünü ele aldı.

Türkiye'nin önemli teknoloji ve ArGe şirketlerinden Tekhnelogos, teknolojinin kültür, sanat ve bilimle birlikte ele alınacağı TekhneTalks adlı etkinlik serisinin ilkini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Aylık olarak düzenlenecek buluşmaların ilk konuğu gazeteci Serdar Kuzuloğlu oldu. “Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket'te Teknolojinin Öte Yanı” başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Kuzuluoğlu, bir zamanlar mağarada yaşayan ve çok küçük bir iletişim çapına sahip insanoğlunun, dijital çağda nasıl her saniye kalabalık kitlelere hitap eder hale geldiğini net örnekler üzerinden paylaştı.

“Teknoloji insanların hayatına dokunmalı”

Teknoloji yazarı Fırat Demirel'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin açılışında Tekhnelogos CTO'su Mehmed Ali Çalışkan etkinlik serisinin amacını şu sözlerle özetledi, “Biz tüm teknik becerilerinin ötesinde daima hayata dokunmaya çalışan bir teknoloji şirketiyiz. TekhneTalks'u da bu motivasyonla, teknoloji ve girişim ekosisteminin ortak aklına hem katkı sunmak hem de ortak akıldan faydalanmak amacıyla hayata geçirdik. TekhneTalks'ın odağında bugün değil gelecek var ve gelecekte başarılı olabilmek için geçmişin ve bugünün doğru anlaşılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Daha ilk adımda gösterilen ilgi bize büyük bir heyecan ve sorumluluk yükledi. Bu ilginin gelecek aylarda artarak devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

Tekhnelogos Altunizade ofisinde düzenlenen etkinlikte Serdar Kuzuloğlu, “Herhangi bir kısıtlayıcı konu başlığına sahip olmadan çok uzun zamandır anlatmak istediğim konulara değinebildim ve bu beni çok sevindirdi. Burada konuyla çok ilgili ve çok renkli bir kitleye seslenme fırsatı buldum ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok keyifle konuştum ve çok keyifle dinlediğim bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

“Her ay düzenlenecek etkinliklerde teknoloji odaklı toplumun geleceği konuşulacak”

TekhneTalks etkinlik serisi, sahasında uzman ve tecrübeli konuşmacılarla, teknoloji ve bilimin, kültür ve sanatla birlikte konuşulduğu yeni bir fikir ortamı olarak şekilleniyor. Gelecekte dünyanın nerede olacağını ve günümüz toplumunun bu geleceğe ne kadar hazır olduğunu tartışmaya açıyor. Teknolojiye farklı bir açıdan bakan ve çizginin dışında düşünenleri bir araya getiren etkinlik serisinin yeni buluşmalarına TekneTalks web sitesinden ulaşılabiliyor.