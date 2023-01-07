Teknosa, 2022 Teknoloji Alışveriş Raporu'nu açıkladı

Teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, 2022 yılı Teknoloji Alışveriş Raporu'nu açıkladı. Teknoloji alışverişlerinde son yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da akıllı telefonlar en çok satın alınan ürün grubu olurken, büyük ekranlı televizyonlar ile yüksek hafızalı tabletler rağbet gördü. Robot süpürgeler yükselişini sürdürürken, yeni ve gözde ürün olarak fritözler ön plana çıktı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2022 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı. Son yılların en çok tercih edilen ürünlerinden akıllı telefonlar 2022 yılında da en çok satılan ürün grubu oldu. Akıllı telefonların yanı sıra büyük ekranlı TV'ler, pandemiyle birlikte ihtiyaç listesinde öne çıkan tablet ve notebook'lar, zamandan tasarruf sağlayan robot ve şarjlı süpürgeler tüketici tercihlerindeki yerini sağlamlaştırdı. 2022 yılının yeni ve gözde ürünü ise işlevselliğiyle ön plana çıkan fritözler oldu. teknosa.com'da da özellikle sağlık ve elektronik ürünlerinin yanı sıra kamp malzemeleri, müzik aletleri, spor aletleri, hırdavat ve bahçe malzemeleri gibi ürün grupları ilgi gördü.

2022 yılının en çok tercih edilen ürünleri

2022'de akıllı telefon, LCD TV, akıllı saat, tablet, notebook, robot süpürge, şarjlı süpürge, elektrikli süpürge, fritöz, bluetooth kulaklık, telefon koruma hizmeti, hediye ve ödeme kartları ile cep telefonu aksesuarları en çok tercih edilen ürünler oldu.

Yüksek hafızalı telefonlara gösterilen ilgi 2022'de de devam etti. Akıllı telefonlarda 128 GB ve 64 GB hafıza tercihi öne çıktı. Bu sene de en çok siyah renk ilgi gördü. Siyah rengi mavi ve beyaz renkler izledi.

Cep telefonlarında olduğu gibi tablet ve notebooklarda da yüksek hafıza tercihi öne çıktı. Tablet ve notebookların yanı sıra mouse, notebook çantası, mousepad gibi tamamlayıcı ürünler de ilgi gördü.

Televizyonlarda 50-55 inç arası büyük ekranlar tercih edildi. Yüksek çözünürlüğe olan ilgi geçen yıla oranla daha da arttı.

Telekom kategorisi içinde sağlıklı yaşama ve pratikliğe verilen önemin artmasına paralel olarak akıllı saatler satışlarını daha da artırdı.

Küçük ev aletleri kategorisinde pratikliği ve zamandan tasarruf ettiren özelliği nedeniyle şarjlı dikey süpürgeler ve robot süpürgeler ilgi görmeye devam etti. Aynı kategoride erkek bakım kiti, ütü, saç düzleştirme ve kurutma makineleri de en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Beyaz eşyada enerji tasarruflu ürünler tercih edilirken, zaman ve yer tasarrufu için kurutma makinesine olan talep yükseldi.

Fritözler, çok satan ürünler listesinde yükselişe geçti ve bir önceki yıla göre satışlarını katladı.

TeknoGaranti ve ekran koruma hizmeti gibi hasara karşı önleyici koruma için yapılan satın alımlar da geçen seneye oranla artış gösterdi.

Oyun dünyasının gelişimine paralel olarak oyun bilgisayarları ve tamamlayıcı ürünlerinin satışlarında da yükseliş yaşandı. VR ve drone gibi eğlence ürünlerine olan ilgi de arttı.