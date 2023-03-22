Teknosa, İstanbul'da 38'inci mağazasını açtı

Dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, İstanbul'daki 38'inci mağazasını Starcity Outlet AVM'de açtı.

Türkiye'nin 66 ilinde 200'e yakın satış noktasında teknolojiseverlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, İstanbul'daki mağazalarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul'daki 38'inci mağazasını Starcity Outlet AVM'de açan marka, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre oluşturduğu konseptte en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünleri tüketicilerin ilgisine sundu.

Yapılan açıklamaya göre, Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve İcra Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla açılan mağaza, extra mağaza formatıyla hizmete başladı. Güncellenen konsepti ile müşterilerle buluşan mağazada beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, küçük ev aletlerinden aksesuarlara binlerce ürünü bulmak mümkün olacak. Marka, yaygın mağaza ve online kanallarıyla Türkiye'de teknoloji alışverişinin öncülerinden biri olmayı sürdürecek.