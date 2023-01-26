Teknosa, İstanbul'da bir mağaza daha açtı

Türkiye'nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketlerinden biri olan Teknosa, İstanbul'daki 37'nci mağazasını Beylikdüzü'nde açtı.

Müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle sunmak için dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, İstanbul'daki mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin 66 ilinde 200'e yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden olan marka, Beylikdüzü Anpa Gross AVM'de extra formatıyla yeni mağazasını Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve Teknosa İcra Kurulu Üyeleri'nin katılımlarıyla açtı. Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre güncellenen konsepti ile hizmet verecek mağaza, en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünleri cazip fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerin ilgisine sundu.