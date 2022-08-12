Teknosa ve Akbank'tan pazaryeri satıcılarına özel iş birliği

KOBİ Hareketi kapsamında işletmelerin işine hız, gücüne güç katmak için farklı paketler oluşturan Akbank, Teknosa pazaryeri satıcıları için özel avantajlar sunmaya başladı. İş birliği kapsamında, hak ediş ödemelerini Akbank aracılığıyla alan Teknosa satıcıları ‘KOBİ'ye Hoş geldin' avantajları ile 12 ay boyunca internet ve mobil kanallardan yapacakları 100 Havale, 100 EFT, 2 adet 25 yapraklı çek karnesi ve 50 adet çek tahsilatı işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecek. Ayrıca masrafsızlık tanımlanan müşterilerin 6 ay boyunca ödemelerini Akbank hesapları üzerinden almaları durumunda ise mevcut teklife ek; 50 EFT, 50 Havale, 2 adet 25 yapraklı çek karnesi ve 50 adet çek tahsilatı yine ücretsiz olarak sunulacak.

Bu iş birliği ile birlikte Teknosa ödemelerini Akbank aracılığıyla alan pazaryeri satıcılarına, 100 bin TL'ye kadar kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere, vadesiz mevduat hesabına 10 gün sıfır faizli artı para tanımladıklarını anlatan Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Pazaryeri satıcıları, 31 Ağustos tarihine kadar yapacakları üye işyeri başvurularında; yıl sonuna kadar yurt içi peşin işlemlerde tüm kartlar için yüzde 1,09 komisyon oranından ve yüzde 50 POS hizmet ücreti indiriminden faydalanabilecek. Ayrıca, bu tarihe kadar ilk kez Axess Business kredi kartı alan müşterilere 500 TL'ye varan chip-para ödülü imkanı sunuyoruz. Bu avantajlara ek olarak Akbank Mobil'den yeni müşteri olan Teknosa pazaryeri satıcısı KOBİ'ler yüzde 0,99 faiz oranı ile 50 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecekleri gibi maaş ödemeleri için Akbank'a talimat verecek Teknosa tedarikçileri de 3.500 TL'ye varan avantajlı promosyon tutarlarından yararlanabilecekler” dedi.

Tüm ekosisteme daha fazla değer katmak istiyoruz

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, Akbank ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Tüketici beklentilerine uygun olarak hayata geçirdiğimiz pazaryerinde, müşterilerimize teknoloji ekosisteminde yer alan ürün ve hizmetleri, teklifleri, en kapsamlı deneyim ve Teknosa güvencesiyle sunuyoruz. Şubat ayından bu yana teknosa.com'daki ürün sayımız 15 kattan fazlasına ulaştı, pazaryerimizdeki diğer satıcılar Türkiye'nin her noktasına satış yaptı. Bizim için Teknosa'ya duyulan güven ve müşterinin yaşadığı deneyimden mutlu olması çok önemli. Bu bağlamda, Türkiye'de müşterilerine en iyi deneyim sunan, veri ve objektif bazlı yöntemlerle özenle seçip çalıştığımız pazaryeri satıcılarımızın finansman konusunda ellerini rahatlatacak çözümler geliştirmeyi de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Teknolojinin gelişimine paralel bir biçimde müşterilerimizin istediği son trend ürünleri sunan satıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun iş birlikleriyle tüm ekosistemde daha fazla değer oluşturmayı hedefliyoruz.”