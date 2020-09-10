Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran: “Talep toparlanıyor, operasyonel karlılığımız yükseliyor”

Geçen sene toparlanma sinyalleri veren Türkiye ekonomisinin, küresel ölçekteki Korona virüs salgını dolayısıyla Mart ayından Haziran ayına kadar durgunluk yaşadığını, 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımları doğrultusunda yeniden yükselişe geçtiğini belirten Barış Oran, şunları söyledi:

“Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olduğunu gördük. Tüketici, evde kaldığı süreçte dijital platformlar üzerinden ihtiyaçlarını karşıladı. Bu süreçte uzun zamandır dijitalleşme çalışmaları gerçekleştiren TeknoSA ve CarrefourSA'nın kazanımlarını ve çoklu kanal kullanımının faydalarını görmek, atılan adımların doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi. Tüm bu veriler ışığında 2020 yılını başarılı sonuçlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

“e-ticaret kapasitemizi 10 kat artırdık, sermaye artışıyla mali yapımızı güçlendiriyoruz”

Oran, CarrefourSA için sermaye artırımı gerçekleştirileceğini ve bu sayede şirkete en az 386 milyon TL nakit girişi sağlanacağını ifade ederek “Böylece herhangi bir fon çıkışı olmadan yapılacak eşzamanlı sermaye azaltılması yoluyla özkaynaklarımız güçlenecektir” açıklamasında bulundu.

Gıda perakendesine ilişkin değerlendirmeler yapan Oran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CarrefourSA olarak pandemi süresince kamu hizmeti bilinciyle hareket ederek tüketicilerimizin gıdadan temizliğe, kişisel bakımdan elektroniğe kadar hemen her konuda çözüm ortağı olduk. Pandemi önlemleri kapsamında harcamalarımız 30 milyon TL'ye ulaştı. Pandemiyle birlikte CarrefourSA.com'un ziyaretçi trafiği yüzde 100'den fazla artarak, günlük gönderimlerimiz 6 katına çıktı, kapasitemizi 10 kat artırdık. Bu dönemde öne çıkan yeni hizmetlerimiz Öncelikli Teslimat, Alo Sipariş ve Markette Hazır, özellikle 60 yaş üzerindeki tüketiciler ve sağlık çalışanları için kolaylık sağlayan hizmetler olarak devreye alındı. Bu süreçte yaş sebze - meyvede yerli tohum ürünleri reyonlarımıza getirdik. 8 bine yakın çiftçi ile çalışıyor, yerli üretime ve yerli üreticiye destek vermeye devam ediyoruz. CarrefourSA, verimli operasyonel çalışmaları sayesinde faaliyet karlılığında geçen seneye göre yüzde 60,4 oranında iyileşme gerçekleştirdi. 52 ilde 663 market, 12 depo, 11 bin çalışan ve e-ticaret kanalı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerine en uygun çözümleri sunmaya devam edeceiğiz.”

“TeknoSA, 2020'nin ikinci çeyreğinde e - Ticarette yüzde 580 büyüdü”

TeknoSA'da ise bugüne kadar gerçekleştirilen dijitalleşme yatırımları ve müşteri odaklı dönüşüm çalışmaları sayesinde pandemi döneminde değişime çok hızlı adapte olduklarını ve yükselen performansı sürdürdüklerini belirten Barış Oran, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Teknoloji sektörü dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de hızla büyümeye devam edecek. TeknoSA, halkımızın teknolojiye ulaşımındaki görev ve sorumluluğunun bilinciyle büyüyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde pandemiye rağmen başarılı finansal sonuçlar elde ettik. Dijitalleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm, 2020 yılının ikinci çeyrek sonuçlarında ciro, sepet büyümesi ve esas faaliyet karı gibi göstergelerde olumlu etkisini gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde 955 milyon TL'lik ciroya ve 27,5 milyon TL'lik pozitif esas faaliyet karına ulaştık. Bu başarı, müşterilerimiz için dönemin ihtiyaçlarına uygun yenilikleri hayata geçirerek kesintisiz hizmet vermemiz, online satışlarda kırdığımız yüzde 580'lik büyüme rekoru, tedarik zinciri, nakit ve insan kaynakları yönetimi konularında aldığımız aksiyonlar ve Haziran ayında üst düzey tedbirlerle açılan mağazaların yüksek performansı ile geldi. Hızlı teslimat ağımızı yaygınlaştırdık ve sektörde ilk olan araçta teslimatı (Click&Drive) başlattık. Uzun süredir odaklandığımız omnichannel modeli bize esneklik ve hız kazandırdı. Mağazalarımızın kapalı olduğu dönemde, müşterilerimizi ihtiyaçlarıyla buluşturmak için CarrefourSA'nın 23 marketinde satış noktaları oluşturduk. TeknoSA olarak müşterilerimize her noktada en iyi alışveriş deneyimini sunma yönünde yatırımlarımızı hızlandırıp, yaygın mağaza ağımızla ve online kanallarımızla müşterilerimize ulaşmayı sürdüreceğiz.”